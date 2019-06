Jardin. Deux graminées à planter en pot

À gauche : Carex oshimensis 'Evergold'. À droite : Stipa tenuifolia. À l'arrière-plan : Panicum virgatum. Trois graminées à cultiver en pot. (ISABELLE MORAND / RADIO FRANCE)

Toutes les graminées sont adaptées à la culture en pot. Toutes ou presque. Difficile, en effet, de faire pousser une herbe de la pampa (cortaderia selloana) ou un miscanthus géant (miscanthus giganteus) dans un petit contenant. Mais la plupart sont faciles à cultiver sur une terrasse ou un balcon.

Des cheveux d'ange pour le soleil

Elles y apportent de la légèreté, du graphisme et même de jolies couleurs comme la fétuque bleue, l’imperata rouge ‘Red Baron’ ou la barbe de serpent noire, en latin ophiopogon planiscapus 'Nigrescens'. Ce sont des plantes communes, vous les trouverez très facilement en jardinerie.

La plus classique pour une situation ensoleillée voire brûlante, c’est la Stipa tenuifolia qu’on appelle cheveux d’ange. Didier Marchand la produit dans sa pépinière, Le jardin d’herbes, en Ille-et-Vilaine :

"C’est une graminée bien adaptée à la culture en pot. Elle supporte les oublis d’arrosage ce qui arrive fréquemment sur le balcon ou la terrasse. Ses particularités : une plante au feuillage très, très léger. Sa floraison n'est pas très intéressante. Donc, après la floraison, vous pourrez couper le tiers supérieur, et enlever les fleurs. Si vous trouvez des bébés dans vos allées ou vos jardinières, arrachez-les, offrez-les ou replantez-les".

Un carex pour la mi-ombre

Les cheveux d’ange se marient facilement avec d’autres plantes aux mêmes exigences. Dans mon jardin, j’ai pris l’habitude de border leur pied de petites plantes succulentes et de sédums, ça fonctionne très bien.

Si vous cherchez une graminée plutôt pour l’ombre ou la mi-ombre, optez pour des carex et notamment la variété 'Evergold', au feuillage persistant jaune doré, et qui demande très peu d’entretien, comme l’explique Didier :

"C’est une valeur sûre. Le feuillage retombe joliment. Contentez-vous d'une taille de nettoyage. Enlevez tout ce qui est un peu fané, coupez les extrémités pour que la plante reprenne un port intéressant."



Des contenants biodégradables

Dans la pépinière de Didier, graminées et plantes aromatiques sont vendues dans des bourriches, comme les huîtres. Ce contenant est très esthétique. Il peut rester un an sur la terrasse ou le balcon avant de rejoindre le jardin. Et là, on installe directement la bourriche en pleine terre. Fabriquée en bois de peuplier, elle est 100% biodégradable.

Merci à Didier Marchand et Christine Voland. Leur pépinière, Le jardin d'herbes, est installée à La Cordonnais, 35560 Bazouges-la-Pérouse.