Jardin. Des bégonias pour l'intérieur

Les bégonias d’intérieur ont un peu de mal à divorcer de leur image de "plante à mémé"... Il faut dire que depuis des décennies, quand on pense bégonias pour la maison, s’impose le Begonia rex. Feuillage nain ou large, vert ou rose, taché d’argent ou en spirale, il a été cultivé jusqu’à la nausée sur les tables de salon.

Des bégonias plus faciles de culture

J'avoue être un peu de mauvaise foi sur ce coup-là, car ce sont de jolis feuillages même s’ils attrapent facilement l’oïdium qui les poudre de blanc. Sachez qu’il existe d’autres bégonias qui, eux, fleurissent abondamment, sont moins sensibles à l’oïdium ou apportent une belle touche graphique.

Les choix d'Olivier Ézavin, pépiniériste dans les Alpes-Maritimes : "Les bégonias en forme de bambou, les bambusiformes ont un port très vertical, très dressé qui se prête très bien à la culture en appartement. La plante ne va pas s'étaler, elle va être contenue ; elle a un graphisme tout à fait dans l'air du temps. Il existe des variétés, comme la variété 'Ginny', qui fleurissent douze mois sur douze, ce qui est assez rare chez les bégonias.

Il y a aussi le bégonia 'Sophie Cécile' à feuilles dentées et marquées de point. Mais le plus beau, à mon goût, c'est Begonia maculata qui a très grandes feuilles comme les bégonias "ailes d'anges", avec des points blancs de 1 cm de diamètre. Il a un look formidable et fleurit blanc".

Un peu d'eau, ça suffit !

Pour bien fleurir, ces bégonias ont besoin d’un environnement lumineux, mais sans soleil direct. Et, surtout, ne les arrosez pas trop car leurs tiges ne font pas de bois et elles contiennent déjà de l’eau, un peu comme des plantes grasses. Le conseil d'Olivier pour bien arroser : "On plante son doigt dans le pot, jusqu'à la hauteur de l'ongle. Si le terreau est sec jusque-là, c'est signe qu'on peut arroser. Un bégonia supportera beaucoup plus facilement un manque d'eau temporaire qu'un excès d'eau."

Astuce en plus

Les bégonias apprécient une ambiance humide. Dans une soucoupe, placez une petite couche de billes d’argile, versez un peu d’eau et posez votre pot dessus. Pour que ce truc soit efficace, les billes doivent être maintenues humides en permanence.

Merci à Pascale et Olivier Ézavin, pépinière Le monde des Fougères, à Roquefort-les-pins, dans les Alpes-Maritimes. Leur collection a de quoi vous réconcilier avec les bégonias, si vous étiez fâchés avec ces plantes...

