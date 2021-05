Jardin. Démarrer et optimiser un potager en permaculture

Joseph Chauffrey dans son potager en permaculture, à Sotteville-les-Rouen. (ISABELLE MORAND / JOSEPH CHAUFFREY / RADIO FRANCE / FRANCE INFO)

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Cliquez ici pour nous alerter !

Dans son jardin cultivé en permaculture à côté de Rouen, Joseph Chauffrey produit 400 kg de légumes et de fruits par an sur 100 m2 ! L’autonomie alimentaire n’est pas atteinte, et l’affaire ne s’est pas faite d'un claquement de doigts.

Regarder, réfléchir, dessiner avant d'agir

Joseph a d’abord suivi une formation à La ferme du Bec Hellouin dans l’Eure, puis il a beaucoup observé avant de démarrer la culture de son potager. Observer, c'est d'ailleurs le tout premier conseil qu’il donne à tous ceux qui veulent se lancer dans un jardin en permaculture :

"C'est une étape qui est, à mes yeux, cruciale et déterminante. Je vois bien trop de jardiniers qui se lancent dans la conception de leur jardin de manière un peu hâtive, qui plantent rapidement leurs végétaux sans trop se poser de questions. Est-ce que c'est le bon microclimat ? Est-ce que le sol est adapté à cet endroit-là pour tel ou tel type de culture ?

L'enjeu du design, du travail, de conception, c'est vraiment observer son jardin, puis de faire des plans pour positionner des éléments (mare, composteur, végétaux, récupérateur d'eau...). Tous ces éléments, une fois posés sur le plan, doivent pouvoir avoir des relations bénéfiques entre eux".

Première étape d'un projet en permaculture : le design. (ISABELLE MORAND / JOSEPH CHAUFFREY / RADIO FRANCE / FRANCE INFO)

Petit potager deviendra grand

Ce design va permettre à chacun d’adapter son jardin à son contexte familial par exemple. Les besoins ne seront évidemment pas les mêmes pour un couple sans enfant ou une famille de 6 personnes. Mais quels que soient les besoins, Joseph conseille de démarrer avec modestie. Il a commencé avec un carré de potager de 1,20 m. Puis il a augmenté la surface cultivée jusqu’à récolter 400 kg de légumes au bout de seulement 3 ans.

Optimisation de l'espace : les courges poussent en hauteur. (ISABELLE MORAND / JOSEPH CHAUFFREY / RADIO FRANCE / FRANCE INFO)

Comment obtenir plus de rendement

Dans son ouvrage J’optimise l’espace au potager, suite de son Mon petit jardin en permaculture (tous deux publiés chez Terre Vivante), Joseph Chauffrey livre de précieux conseils pour augmenter le rendement au mètre carré :

"Le premier livre présentait la démarche d'installation dans notre jardin ; il était assez généraliste. Le second rentre davantage dans le détail sur toutes les techniques d'optimisation de l'espace que je mets en œuvre dans le potager pour atteindre des rendements important au mètre carré. Ces techniques me permettent de viser l'autonomie alimentaire pour deux personnes."

Les techniques d'optimisation, contre-plantations, association de cultures, chevauchements, sont celles des maraîchers parisiens du début du XIXe. Joseph Chauffrey, permaculteur

La permaculture nécessite une petite formation

Si le design a été bien pensé, si vous savez optimiser l’espace, l’entretien ne vous demandera pas plus de quelques heures de travail par semaine. Une durée raisonnable pour qui travaille, ou s’occupe de ses enfants...

Joseph Chauffrey est aujourd’hui formateur en permaculture et jardinage durable. Il organise des stages d’un jour ou deux qui permettent de se former aux bases de la permaculture. Plus d'infos sur son site josephchauffrey.fr.