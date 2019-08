Jardin. Comment réaliser une allée en sable

Allée en sable au jardin Agapanthe. (ISABELLE MORAND / RADIO FRANCE / FRANCE INFO)

Une allée en sable peut être réalisée dans tous les jardins, et pas seulement ceux du bord de mer. Le sable peut remplacer le gravier, meubler une allée à l’ombre, là où rien ne pousse. Il peut aussi être utile si vous en avez plus qu’assez d’arroser la pelouse ou, à l’inverse, d’être de corvée de tondeuse toutes les semaines.

Doux et silencieux

Le sable donne un aspect très soigné à une allée. Quand il pleut, l’eau s’y infiltre rapidement. Aucun risque, donc, de transformer votre petit chemin en pataugeoire.

Alexandre Thomas est paysagiste et jardinier. Dans son jardin Agapanthe, à Grigneuseville, en Seine-Maritime, le sable est partout, dans les allées et même à l’intérieur des massifs :



"Chez nous, en Normandie, il pleut beaucoup. Semer et entretenir du gazon ici, c'était juste impossible en raison de la grandeur du terrain. J'ai donc décidé d'utiliser du sable. Ce matériau rend le jardin plus lumineux à longueur d'année. Et même s'il pleut, ça reste sec. Autre atout : la marche est douce, très silencieuse. Rien à voir avec le bruit des pas sur du gravier."



Alexandre Thomas, créateur du Jardin Agapanthe, en Normandie. (ISABELLE MORAND / RADIO FRANCE / FRANCE INFO)

Pas à pas...

1- Commencez par imaginer votre allée et la délimiter. Elle peut être rectiligne ou sinueuse.

2 - Si vous la souhaitez sinueuse, prenez un tuyau d’arrosage, posez-le au sol, déplacez-le pour obtenir le dessin souhaité.

3 - Marquez l’emplacement des courbes avec des petits piquets. Faites de même de l’autre côté.

4 - Débarrassez la terre des herbes qui s’y trouvent et arrangez-vous pour obtenir une surface la plus plane possible.

5 - Posez un géotextile qui bloquera la pousse des mauvaises herbes.

6 - Recouvrez de 2 cm de sable de rivière ou de carrière.

Là, dites-vous que vous avez fait le plus gros du boulot car après, l’entretien est vraiment réduit au minimum.

Nettoyage ultra-simple

Une allée en sable s'entretient vite et bien comme l'explique Alexandre : "Un petit coup de souffleur ou de râteau, et c'est tout de suite impeccable. Nettoyer n'est pas une corvée. On n'a pas de la boue plein les mains, on peut jardiner en chaussons, en baskets. Pas besoin d'avoir des bottes en caoutchouc. Là, ça reste toujours très propre. "

De plus si, comme chez Alexandre Thomas, votre jardin est doté d’un éclairage extérieur, le sable mettra en valeur les ombres portées des végétaux.

Merci à Alexandre Thomas. Les portes du jardin Agapanthe, à Grigneuseville, au nord de Rouen, sont ouvertes jusqu'à la fin du mois de septembre, les vendredi, samedi et dimanche de 14 à 19h. Le jardin sera ouvert en nocturne sur réservation) les samedis 14 septembre, 26 octobre et 23 novembre.