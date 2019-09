Jardin. C'est le moment de planter de la rhubarbe !

C'est le moment de planter la rhubarbe au jardin (GETTY IMAGES)

La rhubarbe se plante en ce moment au jardin. Ce fruit originaire d’Asie est arrivé en Europe dans le sillage des marchands arabo-persans qui empruntaient la route de la soie.

Les Chinois utilisaient sa racine dans leur médecine traditionnelle et, durant le Moyen-Âge, elle faisait partie des plantes médicinales, notamment pour soigner les maladies vénériennes.On a commencé à la consommer au XVIIIè siècle. Seules les tiges sont comestibles, car, attention, les feuilles de la rhubarbe sont toxiques. Pas question de les manger en salade.

Pour les compotes et les tartes

Il n’existe pas une rhubarbe, mais des rhubarbes. Selon les variétés, leur chair est verte ou rouge, elles se récoltent entre avril et septembre et vous pouvez les couper deux à trois fois dans la saison.

Mathieu Vernes cultive une centaine de variétés de rhubarbe au Domaine de la Source, à Saint-Riquier, dans la Somme… Pour la pâtisserie, il vous conseille les variétés 'Mikoot', 'Mira' et 'Valentine' :

"En compote, on aime bien la 'Mikoot' en début de saison. Elle est très tendre, fraîche ou congelée. On peut en faire de la compote en 5 minutes. Pour une tarte, j'aime beaucoup 'Mira', une excellente rhubarbe à pâtisserie. Les enfants raffolent généralement de la 'Valentine', douce et colorée. Une tarte à la rhubarbe 'Valentine' ressemble à une tarte à la fraise !".



Mathieu Vernes, producteur de rhubarbe, à Saint-Riquier dans la Somme. (ISABELLE MORAND / RADIO FRANCE / FRANCE INFO)

Pour en manger au début du printemps

La rhubarbe prend beaucoup de place dans un jardin. Chaque pied a besoin d’environ 1m2 pour être à l’aise et bien donner. Voire 1,20m2 pour la variété 'Goliath' qui porte bien son nom. Chaque tige pèse en effet entre 500 gr et 1 kg !

N’oubliez pas non plus que la rhubarbe est une plante gourmande et qu’il faudra chaque printemps la doper au compost ou à l’engrais organique pour qu’elle soit vraiment productive. Elle a aussi besoin d’eau.

Si vous êtes vraiment fondu de rhubarbe, il existe un moyen d’en consommer dès le début du printemps. Il suffit de coiffer les pieds en janvier d’une cloche de forçage et d’être patient :

"La cloche capte la chaleur. La rhubarbe ne voit pas la lumière, elle file un peu comme de l’endive et elle est alors très tendre. On la récolte au mois de mars mais il ne faut pas utiliser la cloche plusieurs années de suite sur le même pied, car on risque de l'épuiser".



Cloche de forçage pour la rhubarbe. (ISABELLE MORAND / RADIO FRANCE / FRANCE INFO)

Rendez-vous en Bretagne ce week-end

Si vous aimez vraiment beaucoup, beaucoup la rhubarbe, il existe une variété anglaise qui s’appelle 'Livingstone' qu’on peut récolter jusqu’à Noël. Et si vous appréciez des saveurs un peu différentes, je vous conseille 'Apple Delight', une rhubarbe... au goût de pomme.

Mathieu Vernes et ses rhubarbes sont en Bretagne ce week-end. Aujourd’hui et demain se tiennent "Les Journées des plantes de Guerlesquin", dans le Finistère. Ce village de caractère sert d’écrin à une fête des plantes très intéressante qui rassemble des pépiniéristes et des producteurs venus de toute la France.