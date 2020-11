Jardin. Atelier semis pour les petits

Semis en intérieur. On peut utiliser des godets classiques mais également recycler pots de yaourt ou de fromage blanc. (ISABELLE MORAND / HERVÉ CHABERT / RADIO FRANCE / FRANCE INFO)

Comment occuper les enfants pendant ce confinement à la mauvaise saison ? Entre deux coloriages ou deux parties de "Uno", proposez-leur de faire un peu de jardinage.

Recyclez pots de yaourts, rouleaux de papier toilette

Certains semis peuvent être réalisés à la maison : roquette, moutarde japonaise, et même des salades. Ces légumes feuilles sont faciles à faire pousser dans n’importe quel contenant.

Vous pouvez tout utiliser : des pots de yaourts, de fromage blanc, de miel, des bouteilles de lait ou des briques de jus de fruits coupées en deux. Et même des rouleaux de papier toilette qui font d’excellents godets de récup'.

Les semis, c'est ludique

Un peu de terreau, quelques graines, et c’est parti en suivant les conseils de Hervé Chabert, auteur du livre Mon balcon en permaculture :

"Expliquez aux enfants comment remplir les godets en les tassant. Ensuite, faites-leur faire semer les graines, rajouter un peu de terreau en surface, mettre l'étiquette avec le nom de la variété. Ils vont voir, progressivement, la croissance de la plante. En général, ils sont passionnés quand ils assistent à la naissance des premières feuilles, puis à leur développement. Et puis, il y aura même peut-être un fruit ! Le semis, c'est l'activité de jardinage la plus ludique pour les enfants."

Arroser ni trop, ni trop peu

L’important pour les semis, c’est l’arrosage. Trop d’eau, et ils pourrissent. Pas assez d’eau, et les graines peinent à se développer.

Pour être tranquille côté arrosage, utilisez des contenants percés. Faites des petits trous dans le fond des pots en plastique (un problème que vous n’aurez pas avec le rouleau de papier toilette évidemment). Puis, fouillez dans vos placards. Donnez à vos enfants un récipient dans lequel ils placeront les godets, verseront un peu d’eau, et en reverseront quand le terreau aura tout absorbé. Dites-leur de ne pas arroser sur le dessus.

Hervé Chabert sur son balcon en région parisienne. (ISABELLE MORAND / HERVÉ CHABERT / RADIO FRANCE / FRANCE INFO)

L'apprentissage de la patience

En suivant ces conseils tout simples, ils pourront assister à la naissance de leur roquette ou de leur salade.

Des observations et un apprentissage importants pour Hervé Chabert :

"Ça met les enfants dans une perspective de prendre soin des plantes. C'est vraiment très intéressant que les plus jeunes ne considèrent pas la nature uniquement comme un objet de consommation. Car c'est encore trop souvent le cas... On va au supermarché, on prend des tomates, des pommes. On considère qu'elles sont sorties de nulle part."

Je pense que c'est très important de leur montrer qu'un légume met du temps à croître, qu'il faut s'en occuper, l'arroser et en prendre soin. À la fin, les enfants se rendent compte qu'un légume n'est pas quelque chose de "gratuit" et facile. Semer leur apprend à être patient, et à voir comment la nature fonctionne. Hervé Chabert, auteur de "Mon balcon en permaculture"

Des pliages en tutos

Si vous avez jeté tous vos pots de yaourt, pas de panique. Il est possible de faire des godets de semis simplement en pliant du papier. Des tutoriels sont disponibles sur Internet.

-Faire un pot de semis avec une feuille A4. Fiche Hortus Focus à télécharger.

-Faire des pots avec du papier journal, un tuto de l'Écolothèque de Montpellier.

-Faire des pots avec un Patter Potter, tuto du site gerbeaud.com

Merci à Hervé Chabert, auteur de Mon potager en permaculture, éditions Terre Vivante, 120 p, 14 euros.