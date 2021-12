Des agrumes pour Noël

Le samedi à 6h56 et 11h56, le dimanche à 6h56, 11h56 et 15h26

Orange, citron, citron-caviar, main de Bouddha, mandarines et clémentines... Aujourd'hui largement consommés, les agrumes ont longtemps été des fruits rares et précieux.

Pendant très longtemps, dans les familles les plus modestes, le Père Noël ne déposait pas de jouets au pied du sapin mais une ou des oranges. Cet agrume était alors un cadeau exceptionnel.

L'agrume, un trésor

On peut avoir du mal à imaginer qu’il y a encore une soixantaine d’années, les agrumes étaient encore rares en magasin, et qu’une orange suffisait à faire le bonheur d’un gamin.

Originaires d’Asie, cultivés en zone méditerranéenne, les agrumes ont longtemps été considérés comme des trésors et réservés aux plus riches.

Laurent Vinas cultive 500 variétés d’agrumes dans ses Labyrinthes aux mille fleurs à côté de Perpignan, à Trouillas :

"Plus on remonte le temps, plus on se rend compte que c'était un met précieux. Nos rois Louis XV ou Louis XVI étaient parmi ceux qui pouvaient avoir des agrumes. Ces fruits étaient cultivés dans des orangeries, des jardiniers étaient payés pour s'y consacrer. Donc, c'était vraiment des fruits très chers, très précieux."

"Les agrumes étaient réservés aux grandes occasions. On en offrait par exemple comme cadeau lors de noces." Laurent Vinas à franceinfo

Laurent Vinas est agrumiculteur et créateur de labyrinthes végétaux, à Trouillas, dans les Pyrénées-Orientales. (ISABELLE MORAND / DIMITRI KALIORIS / RADIO FRANCE / FRANCE INFO)

La naissance de la clémentine

Les agrumes s’hybrident très facilement et il en existe donc des centaines, voire des milliers de variétés. Et un mariage dans la nature peut donner naissance à des fruits délicieux. La clémentine, par exemple, est née de l’union naturelle d’une orange et d’une mandarine. Mais pourquoi l'a t-on baptisée clémentine ?

"Le père Clément s'occupait d'un orphelinat à Oran, en Algérie. Il cultivait des agrumes et a remarqué que les gamins se ruaient sur un arbre en particulier, et mangeaient beaucoup plus de mandarines sur cet arbre-là que sur les autres. Il s'est rendu compte que cette mandarine - sans pépins - était plus précoce que les autres, qu'elle avait un goût délicieux."

"La clémentine tient son nom de son découvreur, le père Clément Rodier." Laurent Vinas à franceinfo

La Main de Bouddha (Citrus medica var. sarcodactylis). (ISABELLE MORAND / RADIO FRANCE / FRANCE INFO)

La main de Bouddha

Dans les temples bouddhistes, on apporte souvent en offrande une Main de bouddha (Citrus medica var. sarcodactylis). Cet agrume est une variété de cédrat. Le fruit n’est pas rond mais composé de sections qui font vraiment penser à des doigts.

Le citron caviar est un petit agrume allongé. Il rcontient des dizaines de petites billes qui "explosent" en bouche. (ISABELLE MORAND / RADIO FRANCE / FRANCE INFO)

Chouette, du caviar !

Il est très tendance et le mérite, car il est excellent ! C'est le citron caviar (Citrus australasica), originaire d'Australie :

"Les citrons se sont développés de manière un petit peu allongée. Ils comportent toujours des sacs à jus, comme dans nos oranges, les citrons, mais pas sous forme de quartiers. Lorsqu'on ouvre ce citron, on voit des petites billes. Elles peuvent être jaunes, vertes, roses, violettes, et chaque citron a la forme d'un œuf de caviar."

Essayez ce citron caviar sur un toast avec un petit bout de saumon ou, c’est plus surprenant, sur un gâteau au chocolat. Bon appétit et joyeux Noël à tous !