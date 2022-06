Ce week-end, poussez les portes des Jardins Passions dans le Nord

Le samedi à 6h56 et 11h56, le dimanche à 6h56, 11h56 et 15h26

Jardin Isabelle Morand Le samedi à 6h56 et 11h56, le dimanche à 6h56, 11h56 et 15h26

En juin, les jardins sont souvent à leur apogée. Ce week-end, 35 jardins des Hauts-de-France et de Belgique ouvrent leurs portes. L'occasion de rencontrer des jardiniers qui adorent partager leurs connaissances et leurs astuces.

Ce week-end, les 35 adhérents de l’association Jardins Passions ouvrent les portes de leurs jardins. Ces jardins sont tous situés dans les départements du Nord et du Pas-de-Calais, mais aussi en Belgique.

Du jardin d'eau au jardin japonisant

C'est une belle occasion de visiter en une journée ou deux des jardins fort différents et d’échanger avec leurs propriétaires. "Certains jardins sont axés sur l'ornemental, d'autres sur le vivrier ; quelques-uns mélangent les deux", explique Rodolphe Vétu, président de Jardins Passions.

"Nous avons des adhérents qui entretiennent des jardins japonisants, d'autres qui consacrent leur temps à un jardin d'eau. Je pense que chaque visiteur peut vraiment trouver son bonheur dans cette diversité."

Certains jardins de l'association accueillent de nombreux hortensias. Ils ne seront pas aussi fleuris en juin mais les adhérents sauront vous recommander les meilleures variétés. (ISABELLE MORAND / RADIO FRANCE / FRANCE INFO)

Une charte à respecter

Tous les propriétaires membres de cette association créée en 2008 signent une charte dans laquelle ils s'engagent notamment à :

- Préserver la ressource en eau.

- Valoriser dans le jardin la matière organique produite dans le jardin.

- Choisir des plantes adaptées au sol et au climat.

- Partager leur savoir et connaissances.

Fleurs mellifères, abris... Il faut user de tous les moyens pour attirer les polilnisateurs au jardin. (ISABELLE MORAND / RADIO FRANCE / FRANCE INFO)

La promotion de la biodiversité

C'est également l'un des points de la charte à respecter. "Pour nous, c'est évidemment un point aussi important que les autres, à travers l'existence de mares, de nourriture pour les oiseaux ou d'abris pour les insectes. Et l'on se doit, quand on est jardinier, d'essayer de reconstituer une nature grâce à tout ce qui s'offre à nous. Grâce aussi aux divers éléments qu'on peut apporter pour permettre à cette nature de vivre le plus... naturellement possible."

"Un jardin doit être un coin de nature totale à lui tout seul !" Rodophe Vétu à franceinfo

Un site à consulter, des visites à prévoir

Vous trouverez la liste des jardins, leurs fiches descriptives ainsi que les horaires d’ouverture sur la page jardinspassions.fr.



À vous de choisir en fonction de vos goûts ou de vos centres d’intérêt. La taille des jardins est très variable, ils se trouvent à la campagne ou en milieu urbain. Certains sont exclusivement nourriciers, d’autres se limitent à l’ornement. Certains sont de tendance contemporaine, d’autres résolument de style anglais.

Chacun pourra donc se faire plaisir, piocher des idées et pourquoi pas découvrir des plantes encore inconnues.