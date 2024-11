W9 relance "Secrets d’actualité": "Une affaire, c'est comme un puzzle", confie Dominique Tenza

Dominique Tenza, le présentateur des JT du week-end sur M6, hérite d'une émission supprimée il y a 16 ans et qui fait son grand retour sur W9, mercredi 13 novembre à 21h40 : "Secrets d'actualité". Le magazine d'investigation était resté huit ans à l'antenne et traitait d'affaires qui concernaient des stars, des politiques, des criminels. Il fonctionnait bien, selon lui, "simplement au bout d'un moment, les affaires, on en a un peu fait le tour. Là, il y a d'autres affaires, il y a d'autres histoires à raconter ".

"Secrets d'actualité", par le passé avait traité d’affaires très médiatisées comme l'affaire Grégory, la mort de la Princesse Diana à Paris ou encore le crash du Concorde. Pour ce premier numéro, focus sur l'affaire Kendji Girac qui s’est déroulée en avril 2024 lorsque le chanteur s’est infligé une blessure par balle. "On a la même ambition qu’il y a 20 ans, précise Dominique Tenza. On a décidé de ne pas prendre le parti people de l'affaire ". "C’est une affaire qui est fascinante à bien des égards, poursuit-il. Kendji, c'est évidemment un chanteur extrêmement populaire, ce sont cinq millions d'albums, des concerts partout et puis c'est une carrière qui bascule en quelques heures".

"On a su assez vite que Kendji et ses proches ne parleraient pas"

La promesse et l'ambition de "Secrets d'actualité" ? "Une affaire, c'est comme un puzzle, il va manquer des pièces et on va récupérer ces pièces, on va les analyser, on va les disséquer, on va reraconter l'histoire en s'appuyant sur ses zones d'ombre", répond Dominique Tenza. En l’occurrence, pour ce premier numéro : d'où vient cette arme ? Pourquoi en est-on arrivé là ? Pourquoi le procureur décide de classer l'affaire ? "Il y a plein de petites zones d'ombre et plein d'éléments troublants qui, aujourd'hui encore, laissent les enquêteurs perplexes", explique le journaliste. Le documentaire sera suivi d’un débat avec des invités pour essayer d'aller plus loin : "Notre objectif, c'est de reraconter l'histoire en s'arrêtant sur les zones d'ombre". Une mission qu’il estimera réussie si le téléspectateur se dit à la fin de l’émission : "j'ai appris quelque chose".

Contactés par W9, Kendji Girac ne témoigne pas, ses proches non plus. "On a su assez vite que Kendji et ses proches ne parleraient pas", précise Dominique Tenza. "Ce n'est pas très surprenant. C'est rare quand une personnalité publique fait la Une de la colonne 'Faits divers' décide de parler, explique-t-il. Kendji a un plan com qui est très bien huilé. Vous le recevez sur un plateau. Vous ne pouvez pas poser de questions sur cette affaire. C'est une sorte de deal".