Vincent Dedienne reprend "Le maillon faible" : "Jouer avec les codes du sadisme, c’est un régal !"

"Vous êtes le maillon faible, au revoir", une phrase, prononcée par Laurence Boccolini et rentrée dans le langage populaire, qui désormais appartient à Vincent Dedienne, dans une version modernisée du jeu culte des années 2000, "Le maillon faible". Deux épisodes spéciaux sont diffusés mercredi 16 octobre sur M6. "J’en garde un souvenir de fan hystérique", se souvient le comédien "j'étais fasciné par cette mécanique odieuse".



Reprendre ce jeu sadique et méchant, c’est son idée pour une seule soirée. "Jouer avec les codes du sadisme et du masochisme, c'est un régal", confie le comédien. Vincent Dedienne explique aimer ce concept de prendre la mécanique de la télévision à rebours, en faisant en sorte que les candidats se sentent mal. "Là, c'était l'inverse, on disait aux gens qu'ils étaient nuls, moches, mal habillés, qu'ils étaient incultes et les gens regardaient fascinés", explique Vincent Dedienne.

Il reprend donc le rôle de Laurence Boccolini, sévère, cassant, habillé en noir mais très drôle, avec des répliques qui font mouche. Un travail d’auteur plus que de comédien et c’est ce qui lui plaît puisque selon lui, les espaces où on peut avoir de l'écriture, même de la dramaturgie, quasiment du théâtre, se sont réduits comme peau de chagrin à la télévision. "Ce jeu permet ça et nécessite d'incarner un personnage qui est très bien foutu, très fort, qui joue avec les codes du sadisme, du masochisme. C'est un régal à faire", savoure-t-il.

"Monter le niveau des questions"

Pour son "Maillon faible", 16 personnalités jouent au profit d'une association dont Florence Foresti est la marraine. Parmi les participants, on retrouve Marc Lavoine, Clémentine Célarié, Camille Combal, Julie Gayet, Michel Hazanavicius ou encore Jeanne Cherhal. S'ils sont habitués à la lumière des projecteurs, pour l'émission ses personnalités n’en menaient pas large. "J'avais dit à la production qu'il fallait un peu monter le niveau des questions parce qu'il ne fallait pas compter sur le fait que les célébrités allaient être un peu stressées par l'ambiance ", eh bien pas du tout, confie Vincent Dedienne, "ils étaient tous complètement tétanisés, complètement dans leurs petits souliers et en fait, ils se sont bien viandés sur des questions élémentaires". Il tient néanmoins à remercier les différents participants d'avoir joué le jeu.

N’espérez pas revoir Vincent Dedienne en père fouettard dans un autre "Maillon faible". Pour qu’il revienne dans une autre émission de télévision, il faudra nécessairement que celle-ci offre un espace "où il y a de l'écriture où on a du temps". À bon entendeur…