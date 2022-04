Une enquête "Cash Investigation" sur McDonald's : "On a trouvé la politique managériale du groupe très bizarre", dit Elise Lucet

L’enquête de Zoé Debussière présentée par Elise Lucet dans Cash Investigation, jeudi 7 avril à 21h10 sur France 2, présente toutes les facettes de la multinationale McDonald's. 1 400 restaurants, deux millions de repas vendus par jour, 75 000 employés en France, cinq milliards d’euros de chiffre d’affaire annuel, mais l’enquêtre dévoile aussi des conditions de travail difficile, de la publicité clandestine jusqu’en 2019 et des qualités nutritionnelles pas toujours à la hauteur de ce qu’annonce la marque.





Tout a débuté par un témoignage sonore reçu par l’équipe de Cash Investigation comme l’explique Elise Lucet : "On a eu des enregistrements de salariés de McDo qui ont été licencités du siège de McDo. On a trouvé la politique managériale du groupe très bizarre, ils ont été licenciés en deux temps trois mouvements avec des paroles étonnantes comme : 'on te reproche d’avoir emporté ton mug et ton pot de fleur de ton bureau le jour où tu es partie', 'tu ne m’as pas dit bonjour dans le couloir' et on a voulu enquêter." L’enquête révèle une forme de travail à la chaîne dans les établissements.

"Lors du rush, la personne qui s’occupe des frites peut soulever sur deux ou trois heures 300kg de frites. Vous pouvez imaginer ce que ca peut provoquer sur un corps." Elise Lucet sur franceinfo

26 ans de présentation du 13 heures

Elise Lucet est rare dans le paysage audiovisuel français : elle a arrêté de sa propre initiative en 2016 la présentation du 13h de France 2 : "Quand on présente un JT, il faut le faire à 100% . Je l’ai fait 26 ans. Et j’en ai eu marre à un moment, car j’avais l’impression d’être répétitive. Or, on ne peut pas faire cela aux télespectateurs. J’ai donc demandé à quitter le journal télévisé. Je me souviens de la tête du directeur de l’information de France Télévision Thierry Thullier qui m’a dit : 'Tu es bien la seule présentatrice de JT qui vient dans mon bureau pour me demander de partir', j’avais trop envie de faire du magazine", conclut Elise Lucet.