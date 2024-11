"Une émission pour oublier l’actualité" : pour quelles raisons Endemol France veut relancer "La fureur"

"Un programme Endemol se définit éditorialement, il est authentique, on ne travestit pas la réalité et il est dans la proximité", assure Jean-Louis Blot à la tête d'un géant du divertissement, lundi 25 novembre, qui fête ses 30 ans, la société de production audiovisuelle Endemol France à l'origine de la "Star Academy", de "Drag Race", "Secret Story", "Les Enfants de la télé", "Les 12 coups de midi", "Prodiges", "LOL : qui rit, sort ! " ou encore "Le Bigdil" fête ses 30 ans. Au toal ce sont environ 150 émissions, d’après les calculs de son président, qui ont été mises à l’antenne depuis trois décennies. Jean-Louis Blot, président d'Endemol France, précise qu’actuellement il y a une vingtaine de programmes en cours de diffusion.

"Des zones de réconfort"



Endemol France surfe aussi sur la nostalgie à l’instar de ses concurrents et relance de vieux programmes comme la "Star Academy", "Secret Story" et bientôt le "Bigdil". Ce n’est pas par manque d’idées, d’après Jean-Louis Blot, que les producteurs s’engouffrent dans ce créneau, mais simplement pour répondre aux besoins des téléspectateurs. "Aujourd'hui, dit-il, on vit dans un monde un petit peu compliqué, où les menaces sont fortes, où l'anxiété est importante, les téléspectateurs, les auditeurs ont besoin de zones de confort, de zones de réconfort, ce sont les émissions doudous".

Des émissions qui font du bien, qui nous replongent à une époque où tout allait bien et qui nous font aller mieux, tout simplement. Il en veut pour preuve le succès de la "Star Academy" ou encore des "Enfants de la télé" et "puis les jeux qu'on regardait quand on était plus jeune et qui reviennent nous font du bien", ajoute-t-il.



"On travaille sur plein de domaines et on se demande si on va aller créer du contenu pour les réseaux sociaux. On travaille déjà avec beaucoup de plateformes", explique Jean-Louis Blot. Endemol France aimerait relancer des marques comme "Love Story", une des émissions cultes et "La Fureur". Un programme qui était présenté par Arthur puis par Alexandre Devoise et qui mettait le feu dans nos salons le samedi soir. Une perspective qui le réjouit: "On chante, on s'amuse, on danse, on oublie un petit peu l'actualité, on se rassemble autour de tubes", indique Jean-Louis Blot. "On aimerait beaucoup être, à nouveau, ceux qui vont créer la télé de demain. C'est pour ça qu'on va beaucoup investir dans la création", confie-t-il.