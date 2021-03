Un "C dans l’air" spécial pour comprendre les ambitions du président turc Erdogan

C dans l'air "Erdogan : le sultan qui défie l'Europe" (FRANCE 5)

Attaques sur la santé mentale d’Emmanuel Macron, appels aux Français à se débarrasser du président, le président turc n’en finit plus de provoquer l’État français. "On a voulu savoir quel problème avait Erdogan avec l’Europe et la France" raconte la réalisatrice du documentaire Marie Lorand. "Il a multiplié les outrances pendant de longs mois avec des mots très durs, du jamais vu en matière diplomatique entre nos deux pays."

Sur ce qui motive le président turc à se comporter de la sorte, Marie Lorand explique : "Il s’adresse à ses électeurs en interne, il essaie de stimuler son aile la plus conservatrice et nationaliste, s’attaquer au président français, qui est le gardien de la laïcité, est un outil de communication pour lui." Le projet d’Erdogan est clair : reconstruire l’empire ottoman. "Il est baigné d’une nostalgie ottomane qu’il met en scène dans des clips à grands spectacles où on le voit aux côtés des sultans de la grande époque de l’empire ottoman, où la religion occupait une place centrale." La pandémie a-t-elle profité à Erdogan ? "Oui, cet été, avec ses incursions en Méditerranée orientale, il a profité du fait que l’attention diplomatique était concentrée sur la lutte contre la pandémie pour avancer ses pions, dans le Haut-Karabakh ou en Libye, où la France l’accuse de faire entrer des mercenaires, ce qui était la ligne rouge fixée par Emmanuel Macron, comme il le rappelle dans l’entretien exclusif qui sera diffusé ce soir."

"Erdogan : le sultan qui défie l'Europe", mardi 23 mars, à 20h50 sur France 5.