Thierry Godard, président du jury du Festival de la fiction de La Rochelle : "Les séries font évoluer le cinéma"

"Je suis très sensible à ce que je vois. Soit je pars dedans, soit ça m'hérisse le poil, c'est compliqué ", explique le comédien Thierry Godard, qui succède à Guillaume de Tonquédec ou encore à Audrey Fleurot, comme président du jury du Festival de la fiction de La Rochelle, du 10 au 15 septembre. Il récompensera les œuvres de fiction francophones et internationales. "C'est un bon exercice, ça va m'apprendre aussi à ne pas juste réagir avec mes émotions, alors que c'est ce qu'on demande aux comédiens en permanence", confie-t-il.

Entré dans les foyers français par le biais de séries comme Engrenages, Les Dames ou encore Le village français, lui-même avoue être un amateur de séries à ses heures perdues, Six Feet Under ou Mr. Robot, "les séries nous accompagnent énormément", reconnaît Thierry Godard. "Ça m’est arrivé d'aller dans des festivals où on croise des acteurs de séries avec lesquels on a passé huit saisons et on les regarde comme des gens de la famille". Aimé du grand public, comédien et fan, Thierry Godard ne voit pas d’un mauvais œil l’arrivée des plateformes dans le paysage audiovisuel et ce serait même une bonne chose pour la fiction, selon lui. "Plus il y a de la concurrence, mieux c'est parce que forcément, à un moment donné, la qualité finit par arriver". "Les séries font évoluer le cinéma" poursuit-il, "si on fait un petit détour par le cinéma, je trouve qu’il se rend compte que la série est devenue incontournable. Que ce soient les fictions, les unitaires, la série a vraiment fait bouger les choses."

La saison 2 de "Cœurs Noirs"

Au programme de ce Festival, des tables rondes, des rencontres avec des comédiens et des comédiennes, des séances de dédicaces avec le public et la projection d’une soixantaine de séries et films unitaires inédits qu’il n’a pas encore visionné. Celui que l’on retrouvera prochainement dans la saison 2 de Cœurs Noirs sur Prime Video et dans une très grosse fiction dont il ne peut pas parler, n’est pas plus bavard quant à ses préférences dans la sélection du Festival 2024 : "il y a des choses que j'attends, mais je préfère ne pas dire de noms", conclut-il. Le mystère reste donc entier.