Télévision : quatre questions sur le retrait de Canal+ de la TNT

Une fois que Canal+ se sera retiré de la TNT en juin 2025, comme annoncé jeudi 5 décembre, qu'est-ce qui va changer pour ses abonnés et le cinéma français ?

Canal+ occupait depuis près de 20 ans la fréquence 4 sur la télévision numérique terrestre. La chaîne bouleverse le paysage audiovisuel après l'annonce, jeudi 5 décembre, de son retrait de la TNT à partir de juin 2025, en réaction notamment au non-renouvellement de la fréquence de C8 par l'Arcom.

Qu'est-ce qui pousse Canal+ à quitter la TNT ?

C'est en partie une réponse à la fermeture prochaine de C8, qui appartient au même groupe. Mais cela faisait des années que Canal menaçait de claquer la porte. Depuis 2020, la chaîne renouvelait ses conventions avec l'Arcom pour des durées très courtes. Cette fois, Canal+ a carrément refusé de signer, pour elle mais aussi pour Canal+ Cinéma, Canal+ Sport et Planète. Ces trois antennes disparaîtront donc bientôt de la TNT payante.

Le groupe dénonce la décision de l'Etat de lui faire appliquer une TVA au prix fort de 20 %, alors que jusqu'ici elle bénéficiait d'un taux réduit à 10 % en tant que chaîne de télé. Bercy estime que Canal n'est plus dans la même catégorie que TF1, France Télé, M6, mais plutôt dans celle de Netflix, Disney Plus, Prime Video... C'est une plateforme de vidéos à la demande puisqu'elle propose des films, des séries sur une longue période et pas pendant quelques semaines seulement. L'audience de Canal+ en linéaire, c'est-à-dire en direct sur la chaîne, est en effet infime. Le mois dernier par exemple, sa part de marché s'élevait à 1,4 %, ce qui la plaçait en 18e position de la TNT gratuite sur 27.

Comment devront s'adapter les abonnés de Canal+ qui passent par la TNT ?

Ils pourront déjà aller sur la plateforme MyCanal, depuis un ordinateur ou une télé connectée. Sinon, Canal+ promet de leur proposer les équipements nécessaires pour qu'ils puissent regarder les chaînes via d'autres modes de diffusion. Il faut toutefois préciser que peu de monde est concerné : 70 000 foyers au total, ce qui représente à peine 1 % du total des clients français de Canal. Tous les autres passent par les box ou le satellite. Or, sur ces canaux-là, rien ne changera, Canal+ sera toujours accessible.

Que va devenir le canal 4 de nos télés ?

C'est l'un des premiers dossiers que devra gérer le futur président de l'Arcom, a priori Martin Adjari, qui succédera à Roch-Olivier Maistre en février prochain. Il a jusqu'au mois de juin pour trouver une solution. Y aura-t-il un appel d'offres pr qu'une nouvelle chaîne décroche la fréquence numéro 4 ? Une chaîne existante va-t-elle la récupérer ? Tout cela reste à décider.

Malgré tout, le retrait de Canal+ laisse une chance aux recalés des 15 fréquences qui étaient remises en jeu cette année, par exemple Alain Weill qui voulait lancer L'Express TV. La liste définitive sera d'ailleurs annoncée la semaine prochaine, avec une forte probabilité que C8 et NRJ12 soient bel et bien exclues de la TNT à compter du 1er mars 2025.

Canal+ restera-t-il le premier financeur du cinéma français ?

Le budget que le groupe verse au cinéma, qui s'élève à environ 200 millions d'euros par an, ne devrait pas vraiment changer. Cela permet à Canal d'être le premier diffuseur des films après leur sortie en salles, six mois plus tard, quand les plateformes telles que Netflix doivent attendre au moins 15 mois. Canal n'a aucun intérêt à moins financer le secteur, car le cinéma est le premier motif d'abonnement à ses chaînes.