Stéphanie Renouvin : "L’écologie à la télé, ce n’est pas facile"

Après le climat, la collection documentaire 2050 s’intéresse aux déchets et imagine notre quotidien dans 30 ans si nous ne changeons pas nos mauvaises habitudes. Ainsi, avec 70% de déchets en plus en 2050 selon la Banque Mondiale, les rues seront envahies par les rats, ce qui engendrera des épidémies et donc une surmortalité. "Ce ne sont pas des élucubrations, précise Stéphanie Renouvin sur franceinfo, on se base sur des chiffres scientifiques". Et la journaliste juge utile l'ambiance effrayante des scènes de reconstitution, sur fond de musique anxiogène.

On montre les pires scénarios des experts. On cherche à avoir un impact, à réveiller les consciences. Stéphanie Renouvin à franceinfo

Invité de franceinfo mardi 21 janvier, Nicolas de Tavernost, le patron du groupe M6, expliquait que 2050 faisait partie des programmes testés sur W9 pour éventuellement basculer sur M6 en cas de succès. "Je suis ravie de l’apprendre, réagit Stéphanie Renouvin, c’est une belle émission qui mérite d’être très exposée".

