Samuel Le Bihan : "Je suis devenu une valeur en télé"

On avait quitté le 3 avril dernier, le comédien et réalisateur Samuel Le Bihan dans sa robe d’avocat défendant une maman infanticide dans le téléfilm Tu ne tueras point. Lundi 4 novembre à 21h10, sur France 2, c’est en marin qu’on le retrouve, sur un bateau à voile, incarnant le célèbre navigateur Yves Parlier.

Seul, c’est le titre parfait parce qu'il résume ce qu'a vécu ce dernier lors de son Vendée Globe en 2000. Alors qu'il faisait la course en tête, son mât avait cassé dans une tempête. Non seulement il avait refusé l'assistance des autres concurrents, mais en plus il avait décidé de réparer son mât avec les moyens du bord. Une aventure que Samuel Le Bihan avait suivi à l’époque, avant de lire son récit Robinson des Mers, et qu’il a voulu porter à l’écran. "Il était extrêmement blessé à la suite d'un accident de parapente, il n'avait plus de quoi manger parce qu'il avait tapé dans ses réserves, il n'arrivait pas à pécher, sa radio était tombée en panne", rappelle le comédien. Un cumul de difficultés incroyables qu’Yves Parlier a surmonté en arrivant 33 jours après le départ et avant-dernier de la course, mais qui force l’admiration du comédien : "Jamais il n'abandonne".

Un tournage "difficile" dans les conditions du direct

Le tournage s’est fait dans les conditions du direct, les effets spéciaux ou un tournage en studio étant trop onéreux. Seul a donc été tourné dans un décor naturel, au gré du temps et du vent, ce qui a exigé un réel travail d’adaptation, comme l’explique le comédien issu d’une famille de marins pêcheurs et pour qui la navigation offre de formidables sensations. "Ce qui était difficile, c'était de jouer sur l'océan, ça bouge tout le temps, ça ne s'arrête jamais. On est dans des conditions extrêmement inconfortables qui viennent nourrir cette histoire évidemment, mais qui font qu'on est dans une situation exceptionnelle en permanence". "Vous vivez la situation et en plus il faut jouer quelque chose. C'est très étrange", poursuit-il. Un exercice d’équilibriste qui lui a demandé beaucoup d'investissement physique, psychologique et émotionnel.

L’interprète d’Alex Hugo depuis 10 ans sur France 3, une série à succès, se défend d’incarner essentiellement des personnages solitaires. "En vérité, ce ne sont pas des personnages solitaires, ce sont des personnages qui ont un lien avec la nature, avec l’environnement, il y a une résonance de l'être humain perdu dans l'immensité du paysage". Des choix qui lui ressemblent (peut-être) et lui permettent finalement de ne pas s’enfermer dans un type de rôles, mais de voguer vers d’autres horizons comme il le confie. "Cela me permet de faire des propositions personnelles qu'on accepte, j'ai pu faire deux films sur la question de l'autisme". On ne vient pas le chercher, on ne lui propose pas vraiment de choses. "C'est à moi de proposer et les portes s'ouvrent. Je suis devenu une valeur en télé, donc c'est chouette", conclut-il.