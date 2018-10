Prix Albert-Londres remis en Turquie : "Nous sommes allés là où le journalisme souffre terriblement"

Un "geste de solidarité" avec les nombreux journalistes victimes d'une répression inédite de la part du président Erdogan. Tel est le message qu'ont voulu envoyer les jurés du prestigieux prix Albert-Londres, remis lundi 22 octobre à Istanbul. "Nous sommes allés là où le journalisme souffre terriblement", explique Annick Cojean, la présidente du jury, invitée mardi 23 octobre sur franceinfo.

On a dit aux journalistes turcs : on est là, on est vigilants, on est concernés, ce qui vous arrive nous importe"