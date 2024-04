Paris 2024 : le journal "l’Équipe" espère une progression de 15% de ses ventes pendant les JO, par rapport à l’été dernier

Le quotidien sportif national se prépare pour les Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024. Il sortira le 17 avril un numéro spécial J-100 de plus de 100 pages. Du jamais vu !

Lionel Dangoumau dirige la rédaction du journal L'Équipe ainsi que de son site internet. Troisième journal national le plus lu en France avec 220 000 exemplaires vendus chaque jour, le quotidien sportif, créé en 1946, se prépare à couvrir les Jeux olympiques et les Jeux paralympiques de Paris 2024. "Un événement inédit", comme le souligne Lionel Dangoumau puisque les Jeux d’été n’étaient plus venus en France depuis 1924. Plus que de la pression, le directeur de rédaction explique ressentir une certaine "excitation, de l'enthousiasme à l'idée de se dire qu'on a la chance, en étant à L'Équipe aujourd'hui, de couvrir un tel événement que peut-être les générations futures n'auront pas la chance de connaître".

à lire aussi Paris 2024 : 250 000 nouveaux billets mis en vente le 17 avril pour les Jeux olympiques

Même si les droits de diffusion sont réservés à France Télévisions et à Eurosport, Lionel Dangoumau se veut confiant quant à la valeur ajoutée que pourront apporter les équipes du journal, de la plateforme et de la chaîne télévisée du groupe. "On a une expertise, on suit le sport toute l'année. Les sportifs que vous allez voir cet été, on les connaît depuis longtemps, on en parle sur notre site, dans les pages de L'Équipe depuis des années". "On a plus de 70 journalistes sur le terrain pendant tout l'été, c'est deux fois plus que d'habitude", précise-t-il.

"Plus il y aura de médailles françaises, plus on espère que nos lecteurs seront au rendez-vous"

En termes de diffusion, il espère voir une progression des ventes "d'environ 15% par rapport à l'été dernier sur les mois de juillet et d'août", tout en sachant que cela dépendra aussi de la performance des champions français. "Forcément, plus il y aura de médailles françaises, de médailles d'or, d'exploits et de performances, et plus on espère que nos lecteurs seront au rendez-vous", souligne-t-il.

Ce dispositif hors normes permettra, selon lui, "d’apporter peut-être ce qu'il n'y aura pas ailleurs", en donnant les résultats en direct à la télévision, l'intégralité des résultats en direct sur la plateforme et, pour finir, dans le journal. "Ce qu'on va apporter, c'est à la fois un regard un peu plus expert parce qu'on est capable de décrypter les performances, et puis c'est aussi de l'émotion. On sait que le sport, c'est de l'émotion", promet Lionel Dangoumau.

Un numéro collector pour remonter le temps aux JO de Paris 1924

Le directeur de la rédaction espère en effet, plus que des médailles françaises, "des performances qui vont marquer les gens, qui marqueront peut-être l'histoire des Jeux, comme ça a été le cas sur les éditions précédentes". En attendant, pour se mettre en jambes, mercredi 17 avril, à 100 jours des JO, L'Équipe va sortir un numéro collector. Un magazine spécial de 100 pages qui remontera le temps de 100 ans pour découvrir les JO de Paris 1924. "Redécouvrir les grands moments de l'histoire des jeux. Les JO, c'est aussi, une histoire, une tradition et de savoir ce qui s'est passé dans les éditions précédentes, ça permet de se préparer à ce qui va se passer cet été" conclut-il.