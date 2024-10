Panayotis Pascot et Fary, fiers du succès des "Loups garous" sur Canal + : "Alexia Laroche-Joubert nous a dit qu’on avait challengé ses équipes"

Les deux humoristes ont conçu et produit l’adaptation du jeu de société le plus vendu au monde. Cinq saisons sont déjà prévues.

Un village, 13 joueurs, parmi lesquels sont dissimulés trois loups-garous qui dévorent chaque nuit les villageois, et que ces derniers doivent démasquer avant la fin du jeu : la formule est simple, et pourtant c'est un des jeux de société parmi les plus célèbres, les plus vendus au monde.

Pas étonnant, alors, que son adaptation soit couronnée de succès dès sa sortie en octobre 2024. Ce nouveau format produit par Panayotis Pascot, Fary, et les équipes de Canal +, a ainsi enregistré plus de deux millions de téléspectateurs pour les deux premiers épisodes, exceptionnellement sortis en accès libre.

Un projet de longue date

"On avait une ambition un peu particulière avec ce projet, c'était de flouter la frontière entre les émissions de flux et la fiction, de monter du flux comme de la fiction", revendique Panayotis Pascot, "et ça a plu aux gens. Ça, c'était notre plus grande fierté". Un projet sur lequel les deux humoristes travaillent depuis plus de cinq ans, et qui sera finalement signé avec Canal +, après des années de discussion avec différents diffuseurs. "Sans vouloir vanter les mérités de Canal +, il n'y a pas d'autres diffuseurs avec qui on aurait pu faire ça, eu égard à son histoire, et dans l'humour, et dans les créations originales. On avait une liberté artistique qu'on a trouvée nulle part ailleurs", insiste Fary.

D'aucun y verront une copie de l'émission " Les Traîtres" diffusée par M6 depuis mars 2021, et qui repose sur le même principe. Une atmosphère de secret et de trahison, et une mise en scène parfaite. "Personne n'a volé personne, on a acheté les droits il y a cinq ans. On n'a aucune aigreur en tout cas envers qui que ce soit, et on est hypercontents de l'avoir fait avec Canal", répond Panayotis Pascot.

Un pari réussi pour les producteurs

Une production impressionnante pour les deux humoristes, tournée comme une série, "avec plus de 200 personnes sur le tournage", mais qu'ils n'ont pas voulu écrire en amont, préférant laisser libre cours au génie des joueurs. Un pari réussi puisqu'ils reçoivent le retour de l'une des plus grandes productrices d'émissions de flux en France, Alexia Laroche-Joubert, notamment connue pour avoir produit Loft Story et la Star Academy. "Elle nous a dit : vous avez challengé nos équipes, on va réfléchir à aborder les choses d'une autre manière désormais", s'enthousiasme encore Panayotis.

Les deux amis ont aussi voulu que les 13 participants soient des anonymes, des experts en stratégie ou en dissimulation. "On voulait que ce soit le jeu la star, et on voulait un peu se démarquer des autres émissions, aussi pour que les gens puissent se projeter", poursuit Fary. Un casting qui n'est pas non plus improvisé, alors que s'affrontent un mentaliste, un ancien espion de la DGSE, une journaliste, et même une sémiologue. "On a un des personnages dans la série qui s'appelle Dylan, qui est un joueur fantastique, qui est avocat pénaliste dans la vraie vie. Lui, lorsqu'il prend la parole devant tout le monde, c'est un magnifique orateur, qui arrive à convaincre et défendre ses idées" évoque notamment Panayotis.

En discussion avec "cinq six pays", les deux producteurs, contents de leur succès, souhaitent internationaliser le format, que vous pouvez d’ores et déjà retrouver chaque vendredi à 21h sur Canal + dès ce mois d'octobre 2024.