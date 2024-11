"On veut continuer avec Cyril Hanouna" : Canal+ ne lâche pas l’animateur de TPMP

Pour fêter les 40 ans de la chaîne, Canal+ organise lundi 4 novembre une soirée aux Folies Bergères, avec Antoine de Caunes comme maître de cérémonie et une soixantaine d'invités qui ont marqué la chaîne. Des contenus inédits sont aussi prévus pendant tout le mois de novembre. Gérald-Brice Viret, directeur général de Canal+ France, revient sur l'histoire particulière de cette chaîne.

"On a démarré le 4 novembre 1984 avec L'As des as, et aujourd'hui, on est la chaîne du cinéma", explique-t-il. Canal+ "finance le cinéma, aime le cinéma et c'est la première motivation de nos abonnés". La chaîne propose 1 000 films inédits chaque année et les diffuse six mois après leur sortie en salles.

"Le deuxième marqueur, c'est le sport", rappelle Gérald-Brice Viret. Si Canal+ n'est plus le diffuseur de la Ligue 1, il propose la Ligue des champions, du rugby et de la F1, rappelle le directeur général. "Et le troisième marqueur, c'est la création originale, avec les séries."

La question de C8

La chaîne C8, qui appartient au groupe Canal+, devrait s'arrêter fin février. C'est une décision de l'Arcom, après de multiples dérapages dans l'émission Touche pas à mon poste, animée par Cyril Hanouna. Canal+ conteste cette décision devant le Conseil d'Etat, et Gérald-Brice Viret explique que C8 est "la chaîne plébiscitée de la TNT", regardée par 40 millions de Français en octobre, un record. "En terme de rôle social, cette chaîne est indispensable. Elle s'adresse à toutes les générations", ajoute-t-il.

"Ce qui est sûr, c'est qu'on veut continuer avec Cyril Hanouna parce qu'il a un talent formidable et surtout, il fédère", explique le directeur général de Canal+ France.