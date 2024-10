"On me l’avait vendu comme un programme culturel, chic et élégant" : les souvenirs de Benjamin Castaldi, présentateur de Loft Story

Culte, la nouvelle série dramatique inspirée de la première téléréalité en France "Loft Story", arrive sur Prime Video vendredi 18 octobre. Une série que Benjamin Castaldi, l’animateur emblématique du programme, a hâte de la découvrir. Vingt-cinq ans après, il confirme n’avoir pas été contacté pour en faire partie et n’a pas non plus eu l’occasion de la regarder. En revanche, "je crois que mon grand fils Julien a fait les essais", pour jouer son propre rôle, explique-t-il.

Sur le devant de la scène avec "Loft Story"

Pour rappel, la pionnière des téléréalités a été diffusée du 26 avril au 5 juillet 2001 sur M6, un programme devenu mythique grâce à la ténacité de la productrice Alexia Laroche-Joubert qui s’est battue bec et ongles contre l'avis de tous et a réussi à imposer cette émission et à en faire un immense succès. C’est finalement par hasard que Benjamin Castaldi, à l’époque jeune chroniqueur sur TF1 a fini par remporter l’animation de "Loft Story". À l'époque, "je suis vraiment la dernière roue du carrosse, ils ont appelé tout Paris". Il ne connaissait pas "Big Brother" la version originale néerlandaise. "Il n'y avait pas les réseaux et je ne savais pas ce qu'était ce programme qu'on m'a vendu comme un programme culturel, chic et élégant", reprend Benjamin Castaldi.