"On me demande un autographe" : Sofia Morgavi la nouvelle professeure de chant de la "Star Academy" savoure sa nouvelle notoriété

"Je n'ai pas vraiment eu le trac, c’est plutôt une excitation, une curiosité de découvrir cet univers", confie Sofia Morgavi, la nouvelle professeure de chant de la 12e saison de l’émission phare de TF1, "Star Academy", dont le cinquième prime se déroule exceptionnellement vendredi 8 novembre. Toujours autant galvanisée et attendant cette "rencontre amoureuse" hebdomadaire, la chanteuse lyrique, comédienne et enseignante au Conservatoire National de Musique ne cache pas prendre "autant de plaisir à être sur scène que dans une salle de cours".

Évoluant plutôt dans un registre classique, se plonger dans celui de chansons plus modernes ne l’effraie pas parce que, selon elle, "quand on maîtrise la technique de la respiration qui permet aux chanteurs de libérer la voix et surtout de la protéger et de pouvoir chanter longtemps, elle est valable pour tous les styles de musique".

Un avant et un après Star Academy ?

Même si elle avoue n’avoir jamais rêvé d’intégrer la Star Ac’, avoir été contactée puis choisie lui a procuré "un bonheur intense". "Je me suis dit : 'Tu vas accompagner de jeunes artistes, tu vas mettre en lumière, partager une passion, transmettre un savoir et ça, c'est génial'". Au bout de cinq semaines de travail,impossible de savoir qui parmi les 15 candidats pourrait, selon elle, devenir un phénomène à l’instar de Pierre Garnier, vainqueur de la saison dernière. En attendant le dénouement, Sofia Morgavi, qu’on arrête désormais dans la rue, se délecte de cette reconnaissance toute nouvelle. "On me demande un autographe, une photo. Ça fait plaisir parce qu'on est là grâce au public, donc je ne le vis pas comme une contrainte".



Sofia Morgavi a signé pour une seule saison, mis en stand-by quelques projets, notamment une pièce de théâtre, mais elle ne boude pas son plaisir et ne craint pas l’étiquette Star Ac’ qu’on pourrait lui coller sur le front bien au contraire. "La vie t'envoie ce à quoi tu es destinée, là, j’ai une proposition très intéressante, confie la chanteuse qui ne veut pas en dire plus."Je ne vais pas en parler car c'est un projet".