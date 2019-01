"On a vu des animaux uniques" : le petit-fils du commandant Cousteau a exploré le "trou bleu" de Belize

L'explorateur et cinéaste Fabien Cousteau, invité de franceinfo vendredi 25 janvier 2019. (FRANCEINFO)

Le petit-fils du commandant Cousteau a exploré, comme son grand-père avant lui, le "Great Blue Hole", le "trou bleu" au large du Belize. Un documentaire retrace cette expédition inédite, diffusé dimanche sur Discovery Science.

Une grotte gigantesque

"Le 'trou bleu' de Belize est un trou qui est en fait une caverne sous-marine, avec le toit qui s'est écroulé. C'est donc devenu un trou dans l'océan, explique vendredi 25 janvier Fabien Cousteau. C'est un phénomène spécial, c'est une des grottes sous-marines les plus larges du monde, dans laquelle mon grand-père Jacques-Yves Cousteau a fait une expédition en 1970 avec son équipe de la Calypso. Ils ont fait des relevés scientifiques qui ont été mis dans un documentaire un an plus tard."

"Après ça, le 'trou bleu' n'a pas vraiment été exploré. Il y a des gens qui ont plongé, qui se sont fait plaisir, mais il n'y a pas vraiment eu de recherche scientifique approfondie comme ça avait été le cas en 1970", raconte Fabien Cousteau.

On a voulu revenir avec des nouvelles technologies, des nouveaux sous-marins, passer plusieurs semaines à bien explorer cet endroit magnifique. Fabien Cousteau à franceinfo

Des autoroutes sous-marines ?

Pour cette expédition, l'équipe de chercheurs est embarquée dans un sous-marin transparent, qui permet d'avoir une vision à 360 degrés."C'est une sorte de bulle d'air, avec un moteur et tout ce qui faut pour survivre à l'expérience", confie l'explorateur.

"On a vu des animaux uniques. Certains sont normalement dans des profondeurs bien plus élevées, 500 mètres ou même plus. Donc on se demande s'il y a des grottes, des passages entre le 'trou bleu' de Belize et la barrière de corail en dehors, qui tombe jusqu'à 900 mètres de profondeur de l'autre coté. Et s'il y a des autoroutes sous-marines entre ces deux endroits très uniques."

"Blue Hole : plongée vers l'inconnu" (documentaire), sur Discovery Science, dimanche 27 janvier, 21h.

