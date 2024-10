Nelson Monfort : "J’ai des propositions pour jouer dans des films et des téléfilms"

Après avoir fait ses adieux au tournoi de Roland Garros, le journaliste sportif de France Télévisions ne commentera plus non plus le patinage artistique avec Philippe Candeloro. Cette décision prise d'un commun accord lui permet de multiplier les projets à la télévision, au théâtre et sur YouTube.

"Il y a une page qui se tourne et d'autres qui s'ouvrent", selon le journaliste sportif, dont on reconnaît la voix entre mille : Nelson Monfort. Après avoir tiré sa révérence au tournoi de Roland Garros en mai dernier, commenté les Jeux olympiques de Paris 2024 cet été, on apprend que le trio qu’il formait avec Philippe Candeloro et Annick Dumont pour commenter le patinage artistique sur France Télévisions, ne sera plus. Une décision qu’il reconnaît avoir prise il y a six mois, "d'un commun accord" et, ajoute-t-il : "Vous le sentez au ton de ma voix que c'est en toute sérénité".

Cette annonce a généré une vague de messages d’affection : "Ce ne sont pas des centaines, mais vraiment plusieurs milliers de messages, confie-t-il, sans parler des gens dans la rue, etc. Ce qui me fait plaisir, c'est que ce trio avec Philippe et Annick, dépassait le stade du patinage. Nous avons essayé de faire du bien à ce sport", raconte-t-il.

Un grand pas vers la comédie

Alors, il ne quitte pas tout à fait le patinage artistique puisqu’actuellement, il joue au théâtre, toujours avec son acolyte Philippe Candeloro, dans la pièce Ça patine à Tokyo. Cette fiction, une histoire de patinage bien entendu, se passe dans la capitale japonaise : un patineur français qui doit jouer le titre mondial contre un Japonais est kidnappé et empoisonné par des yakuzas, qui ne l'entendaient pas de cette oreille. On le retrouve inanimé dans la baignoire de la salle de bains de Philippe, le jour de la compétition. Une pièce avec "toute une série de rebondissements et un happy end, décrit Nelson Montfort, et les gens rient énormément". Avec déjà près de 15 représentations au compteur, il reste une trentaine de dates jusqu'en avril prochain, dont le 15 novembre à Dugny, dans l’Oise.

Affiche de la pièce "Ça patine à Tokyo" avec Nelson Montfort et Philippe Candeloro. (DR)

C’est donc bien une nouvelle carrière qu’embrasse "notre" Nelson Monfort, à l’instar de Jean-Pierre Foucault qui a tourné récemment, ou encore de Stéphane Bern devenu un héros de fiction. "Pour ne rien vous cacher, je commence à avoir des propositions de téléfilms, de films. Je viens de jouer dans le film des Bodins", se réjouit-il. Il a également tourné dans Les SEGPA à la montagne, des films heureux, des films drôles. "Les gens ont besoin de rire aujourd'hui et c'est ce que j'essaie de leur offrir très très modestement, très humblement", conclut-il.