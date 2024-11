Michel Cymès va lancer la chaîne "Mieux" : "On en a besoin pour contrer la désinformation autour de la santé"

Michel Cymes est médecin, animateur et maintenant cofondateur d'une chaîne de télévision, "Mieux", dédiée à la santé, dont le lancement est prévu au printemps 2025. Pour financer celle-ci, une campagne de financement participatif a été ouverte sur la plateforme Sowefund, et tous les citoyens sont invités à investir dans ce nouveau média, avec une mise de départ de 1000 euros minimum. La cagnotte a atteint pour le moment 2 070 000 euros et ils ont jusqu’au 14 décembre 2024 pour atteindre les 2,5 millions pour sa mise en route. Créer une chaîne de télévision avec l'argent des téléspectateurs est une démarche inédite en France, mais qui selon Michel Cymes répond à un réel besoin, au-delà d’un retour sur investissement. "La promesse éditoriale, c'est surtout d'informer les Français ", dit-il, jeudi 28 novembre.

"L'état de la santé en France est absolument catastrophique en matière notamment d'information, d'accès aux soins " constate-t-il, et dans ce contexte les gens ont besoin d’être informés. Face aussi à la désinformation qui pullule, Michel Cymes souhaite la contrer, "aujourd'hui, l'information santé c'est du complotisme, on a besoin de "Mieux" qui apportera une véritable information. La médecine par les preuves".

Mieux sera accessible sur les Box, sur internet et les réseaux sociaux, gratuitement et même si la chaîne n’a pas été retenue pour avoir une fréquence TNT, cela ne signifie pas que le projet n'était pas suffisamment solide. Il n’y avait que deux fréquences à pourvoir, "s'il y avait eu trois fréquences retirées à des chaînes, on aurait eu la troisième, mais ce n'est pas grave du tout. On va commencer sur les Box et puis on verra plus tard", confie-t-il. "Nous tenterons éventuellement plus tard d’avoir une fréquence TNT", explique le plus médiatique des médecins.

Une chaîne pour lutter contre la désinformation médicale

Le patron du scientifique et de l'éditorial de "Mieux" est très optimiste quant à la réussite de ce projet, il en veut pour preuve que lorsque "Le Magazine de la Santé" a été lancé sur France 5, peu de gens misaient sur sa réussite. "Ce n'est pas une chaîne médicale, c'est une chaîne santé complètement transversale, souligne Michel Cymes, l'information aujourd'hui, c’est la prévention, le futur et les nouvelles technologies, l'arrivée de l'intelligence artificielle en médecine, l'environnement, le bien-être".

À l’instar des chaînes d’information, il y aura un journal télévisé et "on fera un décryptage de l'information pour contrer justement ce qui se passe aujourd'hui en matière de désinformation" précise-t-il. Même si la grille des programmes n’est pas encore aboutie, il emmènera dans cette aventure des visages connus voire très connus du grand public comme Laurent Bignolas, Catherine Matausch et bien sûr Marina Carrère d'Encausse qui viendra peut-être "dans un second temps".