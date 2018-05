Michel Cymes patron du magazine "Dr Good" : "Le ton est résolument optimiste, comme dans mes émissions télé"

Dr Good, magazine santé et bien-être, connaît un succès incroyable depuis son lancement en 2017. Sans tabou et résolument optimiste il s'adresse tant aux femmes qu'aux hommes.

Michel Cymes, invité de Célyne Baÿt-Darcourt explique le succès de son magazine par le naturel qui a fait le succès du médecin dans les médias depuis de nombreuses années : "'Dr Good' est un magazine de santé et de bien être qui utilise le ton que j'utilise depuis 20 voire 25 ans dans les médias. Il n' y a pas de tabou et ce n'est pas un magazine féminin comme la plupart des magazines de santé. J'ai exigé qu'il y ait une page consacré aux hommes car ils ne lisent pas les magazines de santé ou alors ils les lisent parce que leurs femmes le laisse ouvert dans les toilettes. J'ai demandé à m'adresser spécifiquement aux hommes à travers une page très particulière qui parle de prostate, d'impuissance et de tout autre sujet. Le ton est résolument optimiste."

Quand on lit "Dr Good "on ne sort pas malade, quand on regarde mes émissions on ne sort pas malade et quand on m'écoute à la radio on ne sort pas malade