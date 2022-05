Michel Cymes : "Je m'autorise à faire des choses dont j'ai envie"

Michel Cymes est boulimique. Cette saison, on l’a vu à la tête d’une émission hebdomadaire le dimanche après-midi sur France 2 : "Vitamine C", on le verra bientôt dans une nouvelle version des "Pouvoirs extraordinaires du corps humain" auprès d’Adriana Karambeu sur France 2, dans 15 jours en tant qu’acteur dans un nouvel épisode de "La doc et le veto" sur France 3 et mardi 3 mai à 21h00 à la tête de coachs dans "Prenez soin de vous" sur France 5.

Mardi 3 mai c'est la troisième édition de Prenez soin de vous sur France 5 à 21 heures. Son titre : Un cœur en bonne santé. Les troubles cardiaques concernent deux millions de personnes en France. C’est la première cause de mortalité en France pour les plus de 65 ans et les femmes. Trois volontaires à Toulon, Lille et Paris sont pris en main par Michel Cymes et ses coachs à qui ils essaient de rendre leur souffle. Yvonne 82 ans à Toulon, Jean Luc, ingénieur à Paris et Virginie à Lille.

Les trois volontaires de ce soir sont choisis à travers des médecins. "On les choisit en contactant les experts, les médecins, en leur disant ce qu'on cherche comme types de profils pour aider des gens à s'en sortir, explique-t-il. Et puis les médecins qu'on contacte vont chercher dans leur patientèle des gens qui correspondent."

Le mardi 17 mai, Michel Cymes reprendra le role de Pierre Josset, vétérinaire, dans le deuxième épisode de La doc et le véto sur France 3. L’an dernier, le premier épisode avait réuni près de cinq millions de télespectateurs.