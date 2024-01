"MH370, la vérité disparue" : "C’est aussi l’histoire d’un deuil impossible pour les familles", raconte le réalisateur du documentaire

En six épisodes de 30 minutes, diffusés sur France 2, Benoît Bringer, retrace les dix années d’enquête, faites de rebondissements et de désillusions, qui n’ont toujours pas permis de savoir ce qu’est devenu le Boeing de la Malaysia Airlines et ses 239 personnes à bord.

Le 8 mars 2014, le vol MH370 de la Malaysia Airlines disparaît des écrans radar, après une trentaine de minutes de vol entre son point de départ Kuala Lumpur en Malaisie et son point d’arrivée, Pékin en Chine. L’équipage du Boeing 777 ainsi que les 227 passagers n’ont jamais été retrouvés et sont présumés morts.

Benoît Bringer est journaliste d’investigation, il a notamment travaillé sur l’affaire des Panama Papers et sur la milice russe Wagner. Dans la série documentaire MH370, la vérité disparue, découpée en six épisodes de 30 minutes et diffusée à partir du mardi 23 janvier, à 21h10 sur France 2, il revient sur dix années d'enquête et se penche sur "l’un des plus grands mystères de ce début de siècle".

franceinfo : Pourquoi ce film sur la disparition du Boeing de la Malaysia, est-ce un drame qui vous hante ?

Benoît Bringer : Je pense que c'est un drame qui hante et qui obsède toutes les personnes qui commencent à s'intéresser à cette affaire. Que s'est-il passé cette nuit-là lorsqu'un avion a disparu au milieu des airs, dans son couloir, à sa vitesse de croisière ? La météo était parfaite, il n'y a aucun signal de détresse et d'un coup, il disparaît, il s'évapore, il se volatilise. C'est un mystère, peut-être un des plus grands mystères de ce début de siècle. Il y a peu de choses dont on ne sait pas la réponse aujourd'hui, à part peut-être les origines du Covid, par exemple, la disparition du vol MH370 fait partie de ces grands mystères de ce début de siècle.

Dans quel état d'esprit sont les familles des victimes après dix ans ?

C'est très difficile de tourner la page, de faire le deuil. D'ailleurs, ce documentaire est aussi l'histoire d'un deuil impossible quand on n'a pas la réponse, quand on ne sait pas ce qui s'est passé.

"Les familles veulent que cette histoire continue à vivre parce qu'elles espèrent toujours savoir ce qui s'est passé pour leurs proches." Benoît Bringer franceinfo

Il y a notamment un Français, Ghyslain Wattrelos, qui a perdu trois personnes, deux enfants et sa femme, dans cet avion et qui ne veut pas qu'on arrête d'en parler, qui veut que les enquêtes continuent, que les recherches continuent.

A-t-il toujours un espoir ?

Lui, personnellement, il est assez admirable, assez incroyable. Je pense qu'il faut vraiment écouter son témoignage. Et il n'a pas voulu abandonner parce qu'il lui reste un fils et que donc il a voulu montrer à son fils que la vie valait le coup d'être vécue. Et il y a réussi. C'est vraiment très touchant de voir comment il traverse cette épreuve et ce qu'il en ressort aujourd'hui.

Le fait de ne pas savoir ce qui est arrivé suscite plein de théories du complot, c'est d'ailleurs le cas à chaque grand événement inexpliqué. Et là, on le voit aussi ?

Oui, c'est exactement ça. Il y a tellement de rebondissements, d'absences de réponses, de choses qui ne font pas sens, qu'on est complètement perdus, aspirés par ce mystère. C'est comme une sorte de tourbillon qui vous entraîne et donc, vous devenez complètement obsédé par cette histoire de disparition du vol MH370. Forcément, certaines personnes vont élaborer plein de théories. Sauf qu'aujourd'hui, on est en 2024, il y a les réseaux sociaux, il y a l'information continue, il y a la presse à scandale qui veut faire du clic sur Internet et donc tout ça, ça fait une espèce d'énorme machine qui crée du complot, du mystère, etc.

"Cela raconte quelque chose sur notre époque et sur le système médiatique." Benoît Bringer franceinfo

Il y a aussi eu plein de fausses pistes comme l'attentat ou le suicide du pilote, on a évoqué un acte de malveillance des Américains qui ne voulaient pas que la cargaison qui se trouvait dans la soute arrive en Chine. De quoi est-on sûr aujourd'hui ?

Eh bien pour être très honnête, on est sûr de très peu de choses et c'est bien le problème. Pourquoi les communications ont été coupées à l'intérieur de l'avion ? Est-ce volontaire ou pas ? Tout a disparu d'un coup. Où est-il allé exactement ?

A-t-il fait demi-tour ?

Ça, c'est la théorie officielle. Et il faut quand même dire, c'est très important, qu'on a retrouvé des débris, notamment à l'île de La Réunion. C'est pour ça qu'il y a eu une enquête en France, parce que c'est sur le sol français et que ces débris, pour certains, ont été authentifiés formellement comme provenant du MH370. On a quand même une indication en remontant les courants, on peut savoir à peu près où il se serait échoué dans la mer, mais tant qu'on n'a pas retrouvé l'épave, tout ça peut être remis en cause et c'est pour ça que certaines personnes le font, que des théories apparaissent.

Et vous, avez-vous une théorie ?

C'est la question la plus difficile ! D'abord, j'invite tout le monde à regarder le documentaire ce soir pour se faire son opinion. On a vraiment fait en sorte de ne pas dire aux téléspectateurs ce qu'ils doivent penser dans une histoire aussi sensible, notamment pour les familles de victimes, mais leur donner tous les éléments pour qu'ils se fassent leur propre opinion.

Moi, je ne ferai pas de théorie tant qu'on ne retrouve pas une preuve concrète de là où il se trouve. Benoît Bringer franceinfo

Il y a une histoire que j'ai découverte dans votre film. C'est cette femme américaine très active à un moment dans les médias. Elle représentait les familles des disparus, elle-même disait qu'elle avait son compagnon qui se trouvait dans l'avion. Elle a lancé une campagne de financement participatif pour que cet argent aille à un lanceur d'alerte, quelqu'un qui saurait quelque chose et qui parlerait. Et puis d'un coup, elle aussi a disparu. On sait qui était cette femme ?

C'est vrai que son compagnon était dans l'avion. Mais c'est vrai que le fait qu'elle prenne autant de place médiatiquement et qu'elle disparaisse d'un coup va susciter la suspicion chez pas mal de personnes. Et notamment chez Ghyslain Wattrelos, le Français qui avec ses deux enfants et sa femme dans l'avion et beaucoup de personnes vont s'interroger sur pas mal de personnages dans cette histoire. Qui sont-ils vraiment ? Pourquoi apparaissent-ils et disparaissent-ils ? Pourquoi sont-ils aussi impliqués dans la recherche de cet avion ? Ce sont des profils très particuliers qui vraiment peuvent interroger. Certains vont les soupçonner d'être des agents des services du renseignement américain, la CIA. Donc il y a vraiment toute une ambiance, une atmosphère dans cette série qui est une sorte de thriller et de polar quelque part avec ces personnages aussi.

Retrouvez cette interview en vidéo :