Louis Laforge, guéri d'un cancer du rein : "Je ne suis plus tout à fait le même"

Il avait brusquement disparu de l’antenne de franceinfo à la rentrée 2021. Le journaliste Louis Laforge est revenu pour présenter les soirées électorales de la présidentielle et des législatives, dont il est désormais le rédacteur en chef.

C’était il y a un an, le 27 août 2021 à @HopitalPompidou : un rein, un canal de l’uretère, un morceau d’intestin grêle et de colon et surtout un cancer en moins 12 mois plus tard, encore quelques douleurs, encore un peu de fatigue… mais tellement heureux de vivre ! 1/2 pic.twitter.com/mNzPxEagJV