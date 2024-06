Les coulisses de l’affaire Paul Pogba dans un documentaire sur la chaîne L’Équipe

"On se demande comment il a pu mener une carrière de très haut niveau avec toutes ces pressions autour de lui", c’est la question à laquelle essaient de répondre Sébastien Tarrago et Jules Bian-Rosa dans un documentaire, qui nous emmène dans les coulisses de l'affaire Pogba qui a défrayé la chronique en août 2022. Diffusé jeudi 13 juin à 21h sur la chaîne l’ Équipe, "Paul Pogba, liaisons toxiques" remonte le fil de cette affaire complexe, qui compte parmi les protagonistes des amis d'enfance du joueur, son frère Mathias et des connaissances plus lointaines. L’histoire incroyable d’une tentative d'extorsion de fonds dont a été victime Paul Pogba, qui a mené son frère Mathias en préventive. Dans cette affaire le parquet de Paris a demandé, mercredi 12 juin, un procès devant le tribunal correctionnel pour six personnes proches du footballeur Paul Pogba a appris franceinfo auprès du parquet, confirmant une information de l'AFP.

Paul Pogba, joueur de football international, né à Né à Lagny-sur-Marne en Seine-et-Marne a évolué tout au long de sa carrière en tant que milieu de terrain entre Manchester United, la Juventus de Turin et l’équipe de France. C’est par le biais d’amis d’enfance que Paul Pogba s’est retrouvé en mars 2022 face à des hommes armés lui intimant l’ordre de leur verser 13 millions d’euros, "à partir de là, la vie de Paul Pogba est devenue un marasme puisqu’il a vécu sous la pression de cette tentative de racket", explique Sébastien Tarrago. "Il a essayé de payer ces 13 millions et puis il a fini par refuser de les donner. Et là, c'est parti dans tous les sens", poursuit-il.

"Les mis en examen, ceux qui sont accusés d'avoir voulu voler Paul Pogba, se sont rendu compte que ça ne marchait pas. Ils sont allés voir Mathias Pogba qu’ils ont menacé à son tour", raconte-t-il. "On peut imaginer aussi que c'était un coup monté, que tout cela était faux. On ne sait pas encore. La justice tranchera", explique le journaliste, qui est parti à la rencontre de Mathias Pogba, en Belgique. Ce dernier, également joueur de football, suit une formation de coach. Il n’a pas souhaité s’exprimer sur l’affaire, mais se livre sur leur relation familiale et laisse fortement entendre que les choses se sont apaisées avec son petit frère.

Paul Pogba suspendu pour dopage a fait appel



Qui aurait pu se douter de ce que traversait celui qu’on surnomme "La Pioche" ? Personne, selon le journaliste, "c'est quelqu'un de très joyeux en apparence". À ce marasme, se sont ajoutés des ennuis physiques et puis en août 2023, Paul Pogba est testé positif à la testostérone. Il est condamné à quatre ans de suspension le 29 février 2024. Le joueur a annoncé faire appel et depuis, c’est silence radio comme le confirme Sébastien Tarrago : "On a prévenu son avocate. Son entourage lui conseille de ne surtout pas s'exprimer tant que le tribunal arbitral du sport ne s'est pas exprimé sur l'affaire". Suspendu, il s’occupe de ses enfants, continue de s’entraîner chez lui, à Turin. Pourrait-il revenir dans la compétition ? Sébastien Tarrago répond sans détour : "Si jamais le tribunal arbitral du sport ramène la suspension à deux ans, pourquoi pas. Si c'est quatre ans, c'est fini".