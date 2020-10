Le studio Millimages, symbole de l’excellence française dans la filière animation

Roch Lener, président-fondateur du studio d’animation Millimages, invité de franceinfo le 7 octobre 2020 (FRANCEINFO / RADIO FRANCE)

En 2019, les dessins animés sont restés en tête des programmes audiovisuels français les plus exportés. Parmi les marques désormais incontournables, il y a Molang, fabriqué par le studio Millimages. Depuis quatre ans, les aventures de ce petit lapin sont vues dans 200 pays.

Le personnage évolue aussi hors de la télé : il est par exemple le héros d’une campagne mondiale en faveur des gestes barrières contre le Covid-19 : "Ses vidéos sont passées dans le métro à Shenzen, Mexico ou Séoul. Molang est très présent sur les réseaux sociaux, où il comptabilise plus de 10 milliards de vues", se réjouit Roch Lener, le président-fondateur de Millimages. Les 4e et 5e saisons sont en cours de production : "Une centaine de personnes travaillent sur cette série animée et la totalité de la fabrication est réalisée à Paris."