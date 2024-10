"Le Journal de Mickey" fête ses 90 ans : le magazine "fait partie du patrimoine français", selon sa rédactrice en chef

Le Journal de Mickey devient nonagénaire et se décline à cette occasion en trois numéros très spéciaux, un XXL, un spécial anniversaire et un hors-série de 300 pages.

"Le journal de Mickey est une création française, ça fait partie du patrimoine français", explique sa rédactrice en chef, Édith Rieubon. Ce trésor national fête ses 90 automnes en grande pompe. En plongeant dans 90 ans d’archives comptabilisant environ 4200 numéros, le Journal de Mickey se décline en ce moment en trois formats : un XXL, un spécial anniversaire, sorti mercredi 16 octobre, et un hors-série de 300 pages, en kiosque dès le 23 octobre. Un travail de longue haleine "pour ressortir un petit peu toutes les BD iconiques et les rubriques cultes qui nous ont fait rêver, qui ont fait rêver quasiment quatre générations de lecteurs" explique-t-elle. Édith Rieubon pense notamment à Mickey à travers les siècles. Entre les années 50 et 70, Mickey nous faisait voyager , via cette BD, dans l'histoire et rencontrer des personnalités comme Louis XIV ou Léonard de Vinci.

L’idée du journal vient des pérégrinations aux États-Unis dans les années 30 d’un homme de presse français, Paul Winckler, qui a été séduit par le petit personnage américain de Mickey, créé par Walt Disney. Il a décidé de l'exporter sur le vieux continent. Les bandes dessinées passées dans le journal proviennent, elles, d’Europe depuis l’Après-guerre. À l'époque, les bandes dessinées Disney avec Mickey étaient publiées dans un quotidien pour adulte qui s'appelait Le Petit Parisien et ce visionnaire s’est dit : "j'ai une matière extraordinaire pour créer un journal pour toute la famille et en particulier pour la jeunesse", raconte Édith Rieubon. Le plus ancien des titres jeunesse paraît pour la première fois le 21 octobre 1934. Son cœur de cible est les 7-14 ans, "mais en vrai, c'est pour toute la famille. Les parents prennent autant de plaisir à le lire que leurs enfants ou à se replonger dans ses BD qu'ils ont tous connues", se réjouit-elle.

Un journal transgénérationnel

Ce qui plaît le plus à ses lecteurs ? "C'est le fait déjà que ce soit un journal généraliste, c’est la bande dessinée numéro 1 dans le cœur des lecteurs, ça c'est sûr", répond Édith Rieubon, avec cette grosse touche de bonne humeur et puis "le fait qu'il y a également des activités à faire avec ses parents grâce aux Castors juniors, on apprend à se débrouiller tout seul dans la nature, à faire des cabanes pour les hérissons, à faire des radeaux l'été, etc."

Il y a aussi, dans chaque numéro, trois défis à faire avec ses parents, l'idée étant de remettre les parents et les enfants ensemble. "Mettez-vous bien confortablement dans le canapé et puis jouez, amusez-vous, lisez tous les BD à deux voix, faites la voix de Donald, la voix de Picsou. Amusez-vous !", conseille Édith Rieubon.