Laurence Lemarchal espère "donner de l’espoir aux malades avec le biopic sur Grégory"

Pierre et Laurence Lemarchal, les parents de Grégory Lemarchal, le 3 septembre 2020 (AURELIE LADET / MAXPPP)

"On nous le proposait depuis des années mais c’était impossible pour nous." Les parents et la sœur de Grégory ont finalement accepté que le destin de leur fils soit porté à l’écran : "On s’est sentis en confiance. On ne voulait pas trahir les valeurs de Grégory et de notre famille. On voulait aussi passer un message de force, d’espoir, de vie : quelles que soient les difficultés, ils faut toujours croire en ses rêves et ne jamais baisser les bras."

C’est bien cette force, ce courage, cet amour familial que l’on ressent devant cette fiction qui ne cache rien de la dure réalité que doivent vivre les personnes atteintes de mucoviscidose, une maladie qui reste encore aujourd’hui incurable. "Mais il y a aussi beaucoup de rires et de joie dans le film !"

Objectif : aider la recherche contre la mucoviscidose

C’est le jeune acteur Mickaël Lumière qui a été choisi pour interpréter Grégory. Un choix validé par les parents : "Au-delà de la ressemblance physique, Mickaël s’est imprégné de la personnalité de notre fils. Il est très attachant et a les mêmes valeurs que Greg."

Depuis 13 ans, Laurence, Pierre et Leslie Lemarchal se battent aux côtés des malades, avec leur association "Grégory Lemarchal – En finir avec la mucoviscidose". Le biopic permettra aussi de médiatiser leur action et, ils l’espèrent, de récolter des dons pour faire avancer la recherche.