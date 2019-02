L'émission Karambolage (Arte) fête ses quinze ans : "Quand on a commencé, je pensais qu'on tiendrait un an" raconte la créatrice Claire Doutriaux

Claire Doutriaux, créatrice de Karambolage (Arte), le 7 février 2019 sur franceinfo. (FRANCEINFO / RADIOFRANCE)

L'invitée de Célyne Baÿt-Darcourt, jeudi 7 février, est Claire Doutriaux, créatrice de l'émission Karambolage, diffusée sur Arte le dimanche depuis quinze ans. Karambologe, format court d'environ 13 minutes, fêtera son 500e numéro dimanche prochain. Ce programme se penche sur les particularités, les différences et les habitudes des Français et des Allemands.

"Quand on a commencé, je pensais qu'on tiendrait un an, explique Claire Doutriaux. Le principe de l'émission est "de partir d'un détail, ça peut être un mot qui existe dans une langue et pas dans l'autre, ça peut être un objet, un uniforme, l'aménagement du bureau d'un ministre, détaille la créatrice. Au bout de quinze ans, on se rend compte qu'il y a des sujets absolument fondamentaux que nous n'avions pas traités, comme le bonhomme de neige", s'amuse Claire Doutriaux.

Quand on creuse, on arrive vite à des différences culturelles liées à l'Histoire. Claire Doutriaux à franceinfo

Au total, 80 graphistes collaborent à cette émission très ludique. "Je voulais que ce soit une émission extrêmement gaie, très colorée, avec beaucoup de trucages et de graphisme", explique Claire Doutriaux.

Une émission spéciale pour le 15e anniversaire

Une émission spéciale, sous forme d'enquête plutôt loufoque, sera diffusée dimanche 10 février à l'occasion du 15e anniversaire. D'autres numéros spéciaux sont prévus pour le mois de mai, en lien avec les élections européennes.

Revoir l'émission en intégralité :

RADIO FRANCE