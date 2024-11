Justine Ryst, directrice générale de YouTube France : "Nous sommes complémentaires des chaînes de télé"

"YouTube est aujourd'hui un acteur incontournable du paysage audiovisuel français", selon Justine Ryst, la directrice générale de YouTube France. La plateforme arrivée dans l'Hexagone il y a presque 19 ans, est désormais l'une des principales concurrentes des chaînes de télévision, comme vient de le révéler une étude de Médiamétrie. "YouTube n'est pas une chaîne de télévision, ce n'est pas non plus un réseau social. C'est une plateforme vidéo dont le métier est de fournir une infrastructure d'hébergements des contenus pour accueillir tous les acteurs de la création", rappelle Justine Ryst, jeudi 7 novembre.

La plateforme YouTube, devenue incontournable, travaille et s'inscrit donc en complémentarité de toutes les chaînes de télévision en France qui, elles-mêmes, sont toutes sur YouTube. "Quand on regarde les chiffres fournis par Médiamétrie, précise-t-elle, en audience, elle est la première plateforme vidéo qui réunit tous les jours les 15- 49 ans devant toutes les chaînes de télé linéaires françaises". Le débat actuel montre "à quel point il va être précieux d'avoir une mesure unique" de l'audience "avec toutes les plateformes et tous les écrans", reprend Justine Ryst. Un travail effectué actuellement par médiamétrie que la directrice générale de YouTube France salue et encourage. La plateforme y est favorable.

"Lorsque Médiamétrie dit que nous avons 42,6 millions d'utilisateurs chaque mois en France, poursuit Justine Ryst, c'est une mesure qu'on appelle trois écrans, sur la tablette, sur le mobile et sur l'ordinateur, mais qui ne compte pas, par exemple, la télévision".

De ponts entre YouTube et les chaînes linéaires ?

Pour continuer à se démarquer, et finalement peut-être réduire les frontières entre les différents acteurs de l’audiovisuel, YouTube a frappé un grand coup avec le documentaire Kaizen d'une des stars de la plateforme, Inoxtag, il y a un mois. Quelque 37 000 000 de vues pour un documentaire qui fait 2 h 26, diffusé par la suite sur TF1. Un tournant pour ce géant du numérique qui se réjouit de "voir des œuvres de ce type qui sont capables de voyager par tous les canaux de diffusion". "Ce qu'il a de particulier, ajoute Justine Ryst, c’est qu’il illustre toute la singularité de YouTube par la liberté de ton".

"Quand vous créez sur YouTube, il n'y a pas de logique de formatage, de cases, d'horaire, de durée et donc on est sur une liberté de création totale, ce qui n'existe pas en télévision." Justine Ryst, directrice générale de YouTube France à franceinfo



Une liberté que des figures iconiques du journalisme comme Claire Chazal ou encore Élise Lucet s’approprient en demandant à être parrainées par Squeezie ou encore Gaspard G ce qui crée une sorte "de mentorat inversé", sourit Justine Ryst. Elles viennent chercher une audience complémentaire qui peut être parfois plus jeune, parfois plus internationale ou une liberté éditoriale pour travailler des sujets qui ne sont pas dans leur ligne éditoriale, dans leur format sur le linéaire. "Nous sommes complémentaires des chaînes de télé, estime Justine Ryst. Tout ça, s'inscrit dans une relation très vertueuse, très complémentaire et vraiment dans un équilibre très gagnant- gagnant y compris pour les chaînes de télévision elles-mêmes", conclut-elle.