JO de Paris 2024 : comment "L'Équipe" compte surfer sur le succès des Jeux

"Le record historique de médailles des athlètes français nous a aussi bénéficié". Lionel Dangoumau, le directeur de la rédaction papier et du numérique du groupe L'Équipe ne cache pas sa satisfaction. L’impact des Jeux olympiques et paralympiques sur les ventes du quotidien a été énorme, "peut-être même plus qu’on ne l’imaginait", souligne-t-il. Plus de 13 millions de visites quotidiennes ont été enregistrées sur la plateforme pendant toute la durée des Jeux et la diffusion du journal s’est élevée à 300 000 exemplaires alors que d’habitude, il s’écoule à 230 000.

"Ces Jeux ont été un grand moment de l'histoire du sport français, mais aussi un grand moment de l'histoire de 'L'Équipe.'" Lionel Dangoumau, le directeur de la rédaction papier et du numérique du groupe "L'Équipe" à franceinfo

"On a battu notre record historique de visites le 2 août, indique Lionel Dangoumau, le jour de la victoire individuelle de Teddy Riner et des deux médailles d'or de Léon Marchand avec 16 millions de visites."

Concernant les Jeux paralympiques, comme France Télévisions, Lionel Daugoumau reconnaît que la fréquentation a été moindre comparée à celle des Jeux olympiques, mais il n’empêche qu’il y a eu quand même un effet positif, "On a eu 1000 fois plus de trafic sur notre plateforme", précise-t-il. "C'étaient vraiment des Jeux paralympiques très particuliers, parce que, là aussi, les Français ont performé", souligne Lionel Dangoumau. Les Jeux olympiques s'étant bien passés, se déroulant à Paris dans un cadre magnifique, pour lui, il était assez logique que "les Français aient envie de continuer à vibrer pendant la rentrée".

Quelque "130 millions de personnes sur les réseaux sociaux"

Lionel Daugoumau expliquait, au printemps dans info médias, souhaiter attirer, à l’occasion de ces Jeux, un nouveau public, notamment plus jeune. Un pari réussi puisque les formats vidéo ont eu beaucoup de succès, "On a touché plus de 130 millions de personnes sur les réseaux sociaux. Et on sait que ce sont des médias sur lesquels les jeunes sont particulièrement actifs, se félicite le directeur de la rédaction papier et du numérique du groupe L'Équipe. Le succès de notre audience pendant les Jeux", poursuit-il "nous fait penser qu'on a touché des gens qui étaient plus occasionnels, plus irréguliers sur la plateforme L'équipe et notre objectif, c'est d'en garder le maximum sur les mois, les années qui viennent". Pour surfer sur la vague, le directeur de la rédaction évoque quelques pistes, notamment celle du direct interactif, qui a très bien fonctionné pendant les Jeux, et qui pourrait être de nouveau mis en place lors d'autres grands événements.