"Je voulais montrer qui je suis" : Vitaa se dévoile dans "Je m’appelle Charlotte" sur TMC

C’est en 2006 que son duo avec Diam’s devenu un tube, Confessions nocturnes, a mis en lumière l’auteure, compositrice et chanteuse, Vitaa. Cinq albums solo, de nombreuses collaborations et de multiples prix plus tard, TMC diffuse vendredi 22 novembre un documentaire biographique inédit "Vitaa, je m’appelle Charlotte". Actuellement en tournée des Zénith avec un passage à Paris le 4 décembre à l'Accor Arena, l’artiste reconnaît s’être "un peu cachée derrière cette carapace". "J'ai toujours voulu un peu me protéger derrière ce nom de scène et ne pas révéler mon identité, ce prénom que je n'ai jamais aimé", confie-t-elle.

"La démarche quand je suis rentrée dans le processus de création et d’écriture de l’album Charlotte, ça a été de faire tomber le voile. Je me suis dit si c'est le dernier album, alors c'est peut-être le moment de tout dire et en commençant par montrer que derrière Vitaa, il y a Charlotte". La chanteuse ne cache pas que l’idée de ce documentaire sur elle et sa carrière lui a fait peur, mais la démarche de vérité qu’elle avait entamée avec son cinquième et dernier album solo Charlotte l’a encouragée à vraiment s’investir et même à le coproduire. "Je veux surtout montrer la femme derrière l'artiste, ce que les gens connaissent moins ou pas", explique Vitaa. En effet, les gens s'arrêtent souvent à cette image de chanteuse, qu'on voit à la télévision maquillée, apprêtée.

"Je voulais montrer l'envers du décor, la maman, la femme qui doute, les complexes, les failles, les angoisses, les engueulades, les épreuves. Tout ce que j'ai traversé, le succès, les échecs, ça retrace aussi ma carrière"" Vitaa à franceinfo

L'envie de retravailler avec Slimane

Il y a évidemment Slimane dans ce documentaire avec lequel elle forme un duo que tout le monde connaît, notamment depuis le tube Ça va ça vient en 2019. "Dans mon album, j'avais envie de retravailler avec lui, il a travaillé avec moi sur l'écriture de la chanson, entre autres, Ton amoureuse et c'est vrai que oui, c'est très facile de travailler ensemble", explique Vitaa. Mais voilà, Slimane actuellement doit faire face à des accusations d’agressions sexuelles, alors sa présence dans ce documentaire a-t-elle été remise en question ? "Absolument pas", selon la chanteuse. "C'est mon frère, je suis très loyale, mes parents m'ont élevée comme ça", poursuit-elle. "C'est mon frère et dans les épreuves, on ne laisse pas tomber sa famille".

Arrivés à la fin du documentaire, une question vous taraudera : est-ce la fin de sa carrière solo ? "Mon dernier album solo ? Oui. La fin de ma carrière solo ? Non" répond sans détour Vitaa, je pense que je vais encore sortir des inédits, collaborer avec d'autres artistes, remonter sur scène". "J'ai trois enfants et deux belles-filles, c'est une organisation pour une femme, c'est encore plus dur dans ce métier, alors je pense que je serai un petit peu plus dans l'ombre, en recul et j'écrirai un peu plus pour les autres", conclut-elle.