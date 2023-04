"Je n’avais jamais joué un rôle si difficile", confie Gwendoline Hamon à l'affiche de "Maman, ne me laisse pas m’endormir" sur France 2

Du lundi au vendredi à 9h51 et 15h51

Info médias Célyne Baÿt-Darcourt Du lundi au vendredi à 9h51 et 15h51

Cette fiction bouleversante et d’utilité publique alerte sur l’addiction aux médicaments. Un fléau qui tue chaque jour cinq personnes en France.

Joseph avait 17 ans lorsqu’il est devenu accro aux anxiolytiques. Des produits prescrits par une psy pour calmer ses angoisses d’adolescent. Un an plus tard, malgré le combat acharné de sa mère pour le sortir de cette dépendance, il en est mort.

Cette maman s’appelle Juliette Boudre : elle a raconté ce drame dans le livre Maman, ne me laisse pas m’endormir, aux éditions de L'Observatoire.

France 2 a décidé de l’adapter en fiction, avec Sylvie Testud à la réalisation et un casting de premier plan : Nemo Schiffmann (prix de la meilleure interprétation masculine au Festival de la fiction de La Rochelle), Gwendoline Hamon, Gérard Lanvin et Michaël Youn. La comédienne Gwendoline Hamon joue le rôle de Juliette, son amie depuis 30 ans. Elle a vécu la tragédie à ses côtés et tenait à être à la hauteur dans le film que diffuse France 2 mercredi 26 avril à 21h10, suivi d’un débat sur l’addiction aux médicaments animé par Julian Bugier.

Gwendoline Hamon est l’invitée médias de Célyne Baÿt-Darcourt.