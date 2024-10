"J’avais besoin de les remercier" : l’hommage d’Églantine Éméyé aux soignants de son fils Samy

"J'avais besoin de les remercier tellement j'ai trouvé les soignants et les soignantes formidables dans un moment cruel, dur, éprouvant et en même temps, ils ont réussi à m'apporter un peu de lumière", ce sont les mots d’Églantine Éméyé que l’on connaît comme animatrice, comédienne, mais aussi à travers son combat pour son fils, Samy, lourdement handicapé et qui est décédé l'an dernier à l'âge de 17 ans. Mardi 15 octobre en deuxième partie de soirée, France 2 diffuse son documentaire Samy et les anges de la Timone, un hommage au personnel soignant, à celles et ceux qui ne se rendent pas compte à quel point ils sont géniaux. "Un cri du cœur très spontané" explique-t-elle en direction de ces soignantes et soignants qui ne comptent ni leurs heures ni leur fatigue dans le service de neuropédiatrie au 6e étage de l’hôpital de la Timone à Marseille.

Une bienveillance permanente

"Vous êtes dans un dans une chambre d'hôpital où vous passez 24 h sur 24 en essayant d'aller le moins possible dans les couloirs parce que vous ne voulez pas quitter votre enfant", raconte Églantine Éméyé et ces femmes lumineuses "ne vous lâchent jamais, viennent tout le temps alors qu'elles ont 20 milliards de choses à faire, s’occupent de votre enfant, mais s’assurent aussi que vous ayez mangé, bu ou tout simplement que vous ne pleurez pas, seule. Elles arrivent avec le sourire et ce sourire-là est très important pour nous".

Dans le documentaire, Églantine Éméyé va aussi à la rencontre du médecin qui lui a annoncé que c'était bientôt fini pour Samy, un médecin extrêmement à l’écoute et disponible. "En tant que maman, on n'en a jamais fini de chercher à comprendre comment c'est possible qu'un enfant naisse avec autant de soucis et que sa fin soit aussi brutale". "Je crois que je tiens à ce lien avec ce médecin… C'est impossible de l'expliquer, mais je crois que c'est aussi le dernier lien avec mon fils", reconnaît Églantine Éméyé.

"Ce film a été très douloureux pour moi, mais j'en suis très fière. Je trouve que ces femmes et ces hommes sont remarquables et qu'ils le valent bien." Égantine Éméyé franceinfo

Le combat continue

Grâce à elle et grâce à Samy, il y a eu une médiatisation de l'autisme, du handicap et surtout du manque de prise en charge des malades et du parcours du combattant pour les parents qui a été mise en lumière. Un combat qu’elle va poursuivre "Je reste présidente de l'association Un pas vers la vie" confirme-t-elle. "Il y a énormément de travail et je ne peux pas lâcher toutes ces familles ajoute-t-elle, c'est vrai qu'on n'a plus d'argent aujourd'hui, il va falloir inventer des solutions, mais on ne peut pas les laisser tomber", conclut-elle.