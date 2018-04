"Ils sont exactement comme nous" : Claire Billet et Olivier Jobard réalisent un documentaire sur le périple d'une famille syrienne

Le journaliste Claire Billet, co-réalisatrice du documentaire Tu seras suédoise, ma fille invitée de franceinfo le 2 avril 2018. (FRANCEINFO / RADIOFRANCE)

La journaliste Claire Billet et le photographe Olivier Jobard ont filmé pendant deux ans le périple d'Ahmed et Jihane, réfugiés syriens qui ont fui leur pays avec leurs deux enfants. De l'île grecque de Kos jusqu'à la Suède, où ils ont pu obtenir l'asile.

"Ils nous ont choisis", explique Claire Billet. "On a passé un mois sur l'île de Kos à attendre les bateaux. On a filmé jusqu'à ce que des gens acceptent qu'on reste avec eux sur tout le périple. L'idée, c'était surtout de nous faire petits parce qu'on voulait réussir à montrer ce qu'était ce périple et on ne voulait pas les mettre en danger. Ça veut dire que nous aussi on a payé les passeurs, nous aussi on s'est cachés en évitant la police et les soldats."

L'idée, c'était de les montrer dans leur normalité. Ils sont exactement comme nous Olivier Jobard, photographe franceinfo

Une partie de ce documentaire est consacrée à la traversée des pays européens, avec Ahmed "guide 2.0". L'autre, plus large, se focalise sur l'intégration en Suède : "Ce qui nous intéressait c'était de montrer la différence entre Ahmed et Jihane. Ahmed est vraiment entre la Suède et la Syrie, il a toujours un oeil sur les informations là-bas. Jihane, au contraire, veut faire main basse sur le passé, elle veut tout oublier, elle veut avancer", raconte Olivier Jobard.

Le documentaire Tu seras suédoise, ma fille sera diffusé mardi 3 mars à 0h00 sur France 2.