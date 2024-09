"Ici tout commence" : Greg et Eliott, deux anciens personnages, reviennent pour le 1000e épisode de la série

"On avait envie de marquer le coup", Solenn Le Priol, directrice de la collection du feuilleton Ici, tout commence s’apprête à célébrer le 1 000ᵉ épisode de la série et nous promet de belles surprises mercredi 11 septembre à 18h35 sur TF1. Chaque soir depuis le 2 novembre 2020, ce feuilleton à succès dérivé de Demain nous appartient plonge un public intergénérationnel dans la vie d’élèves et de professeurs d’une école culinaire d’excellence en Camargue.

Le secret de cette longévité se cache, selon la directrice de la collection, derrière le travail d’une trentaine d’auteurs qui apportent "chacun leur histoire, avec leurs références, avec leur sensibilité". Chaque année, une nouvelle promotion est accueillie à l’institut Auguste Armand permettant ainsi de renouveler les personnages, les intrigues et d’aborder à nouveau, mais de façon différente les thématiques de société telles que la compétition, le coming-out, le harcèlement, piour ne citer que ces exemples.

"Beaucoup d'émotion et de nostalgie"

"On est toujours heureux de retrouver les anciens personnages", explique Solenn Le Priol et ce sera le cas mercredi soir pour ce millième épisode avec le retour ponctuel d’un des comédiens phares de la série. Parti la saison dernière vers d’autres horizons, alors que le programme séduisait 2 800 000 personnes chaque jour, replay compris, Mikaël Middelstadt qui interprétait Greg, a accepté de revenir le temps de quelques épisodes. Un choix qu’il ne regrette pas comme il le confie : "c'était beaucoup d'émotion, beaucoup de nostalgie. J'avais le cœur qui faisait boum boum le premier jour" et qui réjouira forcément les plus fidèles de la série, le temps d’une intrigue.