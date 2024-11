Gaspard G, le Youtubeur qui conseille Claire Chazal sur les réseaux sociaux

"L'intergénérationnalité, l'intermédia, c'est ce que j'ai envie de créer", explique Gaspard G, jeudi 14 novembre. Personnalité qui compte sur YouTube, ce créateur de contenus d'actualité depuis 10 ans est suivi par un peu plus d’un million d'abonnés. À 26 ans, il réalise sur sa chaîne des portraits de personnalités, des interviews, mais aussi des reportages comme en Ukraine ou encore plus récemment aux États-Unis durant la campagne présidentielle. Même s’il n’a pas la carte de presse, il fait fi de l’étiquette. "Je fais un travail qui est journalistique", dit-il. "Une grande audience, un grand pouvoir, implique de grandes responsabilités", sourit-il. Son ambition est "de pouvoir fournir une information servicielle, accessible à tous, à des audiences jeunes et moins jeunes en travaillant avec des journalistes".

Désormais, il conseille Claire Chazal, qui vient de créer sa propre chaîne, "Chez Claire", sur la plateforme YouTube. Celle qu’il considère comme l’icône de l’information, "la grande dame de l'info de TF1", n’a pas vraiment besoin de conseils sur l’éditorial, mais d'une approche des codes de YouTube. "Elle s'est montrée hyper curieuse de ce qui se passait sur le numérique, confie-t-il, et elle avait envie de pouvoir continuer à parler plus directement et avec plus d'authenticité à ses plus grands fans et en même temps à une nouvelle audience qui est aujourd'hui présente sur le numérique". Elle est, par ailleurs, présente sur Instagram et sur TikTok "où ces formats font 300, 500 ou 600 000 vues", dit-il.

Un statut pour ceux qui font de l'information sur YouTube

Longtemps boudés par les médias traditionnels, les créateurs de contenus acquièrent peu à peu leurs lettres de noblesse et intéressent désormais la télévision, mais surtout les politiques. On se souvient des séquences entre Squeezie et Thierry Ardisson ou encore Laurent Ruquier et Natoo qui se sont mal passées, "ils étaient méprisés, un peu moqués", rappelle Gaspard G. Mais il y a effectivement une bascule, les politiques ont compris que les jeunes s'informaient en grande partie sur les réseaux sociaux et qu’il fallait qu'ils s'y montrent. Gaspard G a eu l’occasion d’interviewer Emmanuel Macron, lors d’un voyage en Nouvelle-Calédonie. Même si le président a fait 400 000 vues, ce qui n’est pas énorme selon lui, il n’empêche que "c'est aussi une marque de crédibilité et une reconnaissance auprès des audiences des 18-34 qui aujourd'hui nous suivent sur Internet".

"Interviewer des politiques, c'est une crédibilité extraordinaire qui est apportée à notre travail." Gaspard G sur franceinfo

Gaspard G est aussi le secrétaire général d'un syndicat qui s'appelle l'Union des Métiers de l'Influence et des Créateurs de Contenus (UMICC), qui réclame un statut pour ceux qui font de l'information. L’objectif ? Accompagner cette contribution essentielle médiatiquement qu'ont les créateurs de contenus qui sont "pour la plupart des bons acteurs et qui ne sont pas des 'influvoleurs' comme ceux sortis de téléréalités". Même si ces derniers sont importants puisqu’ils apportent une contribution pour une certaine partie de la population. Gaspard G appelle à la création "d’un label de qualité pour accompagner cette création de contenus et réguler quand il va falloir le faire".