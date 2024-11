Florent Peyre est le "Commandant Saint-Barth" pour TF1 : "Enfant, je rêvais de jouer des flics à la Olivier Marchal"

"Brillant", "flamboyant", mais aussi "lourdingue" et "sensible", voilà comment Florent Peyre décrit le personnage de Commandant Saint-Barth, la nouvelle série policière de TF1, diffusée à partir de jeudi 21 novembre dès 21h10, un enquêteur qui a la phobie des cadavres et se rend sur les scènes de crime "de dos". "Le genre policier, cela fait des décennies qu’il est décliné dans toutes les versions possibles, reconnaît l’acteur Florent Peyre, et c’est vrai que la comédie policière, en ce moment, on aime bien". Dans la même veine que HPI, Panda ou Master Crime, cette série relève d’un mélange d’enquête et d’humour, très prisé sur la chaîne depuis quelques années.

"Là, en l’occurrence, j’y trouve quelque chose que je n’avais pas encore vu", dit l’acteur à propos d'un potentiel "sexico-comique" de ce personnage à la plage, rapprochant ce rôle de celui d’Audrey Fleurot dans HPI. "Et en même temps, c'est un personnage qu’on peut tourner en dérision", ajoute-t-il en citant la référence de Nicky Larson, le tireur d'élite dragueur compulsif d’un dessin animé japonais des années 80.

Un rôle comique mais qui permet aussi de travailler sur une face plus sombre

Même si le rôle n’a pas été spécifiquement écrit pour lui, "il y a un personnage et un comédien" qui se sont "rencontrés", décrit-il. La même "énergie positive", le côté "joyeux et vanneur" mais aussi "les failles qui donnent plus de profondeur au personnage", tous ces éléments ont tapé dans l’œil du comédien à la lecture du script, raconte-t-il. Il ne voit pas pour autant ce rôle principal comme un tournant dans sa carrière. "Je travaille bien en ce moment, et davantage en fiction depuis quelque temps, se réjouit-il, et ce ne sont que des projets que j’adore." Mais ce qui caractérise son métier, rappelle-t-il, c’est qu'"on n’est jamais arrivé en fait, à tout moment ça peut s’arrêter ou aller encore plus haut. L’essentiel, c’est de savourer chaque moment, chaque projet, chaque instant !"

Ce deuxième rôle de commandant de police, il le savoure particulièrement puisqu’à ses débuts, et même lorsqu'il était enfant, il se disait : "Ah j’aimerais bien qu’on me propose un rôle de flic." "Évidemment, précise-t-il, je pensais beaucoup aux rôles de flics torturés un peu sombre, les flics à la Olivier Marchal quoi. Donc là, ce n’est pas exactement ça !" Cependant l’humoriste souligne que son personnage a aussi des facettes angoissées qu’il lui faudra "travailler" pour "progresser dans ce registre-là". Et qu'avant d'aller chercher davantage de rôles dramatiques, il a déjà "très envie de faire [son] métier et d’être à la hauteur des projets qu’on [lui] propose aujourd’hui". Sans faux-semblant, assure-t-il, il fait ce métier avant tout "pour divertir les gens, les amuser, et les émouvoir si possible".



Actuellement en tournée, Florent Peyre joue dans Nature, jusqu'en janvier 2025, un spectacle en solo qui raconte "la première d’une comédie musicale écolo".