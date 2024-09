Flavie Flament et Julien Arnaud, le nouveau duo de "Télématin", "fiers d’accompagner la France qui se lève très tôt"

Depuis lundi 16 septembre, "Télématin" est animé par Flavie Flament et Julien Arnaud, qui remplacent Thomas Sotto et Julia Vignali. Depuis une semaine, le nouveau duo accueille donc les lève-tôt sur France 2, et l'un et l'autre ne cachent pas qu'ils sont encore en phase d'acclimatation. "Ça pique oui", s'exclame Julien Arnaud quand Flavie Flament raconte : "On apprend cette vie qui est la vie de matinaliers, c'est une vie en décalé - lever à 3h30. Et c'est extrêmement agréable de se retrouver tous les matins et de s'adresser véritablement aux gens qui vivent la même chose que nous".

Une émission mythique qui exige de se lever tôt et dans laquelle il faut trouver sa place : "Petit à petit, on intègre cette mécanique de 'Télématin' qui est si particulière et qui existe depuis longtemps, confie Julien Arnaud. Et plus on l'intègre, plus on se libère pour être nous-mêmes".

"Cette émission, c'est le plus gros direct en dehors des chaînes d'infos, que l'on partage avec des télespectateurs qui commencent leur journée." Flavie Flament à franceinfo

Même si les réveils sont difficiles, les deux animateurs, accompagnés d'une équipe nombreuse et mus par l'adrénaline, sont conscients d'avoir "intégré une institution" et sont "fiers d’accompagner la France qui se lève très tôt", du lundi au jeudi.