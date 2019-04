Femme Actuelle Senior, un magazine pour les femmes "qui ont envie de se faire plaisir et qui ne veulent penser qu'à elles"

Anne Gillet, rédactrice en chef de Femme Actuelle Senior, voulait faire un "beau journal" avec de l'humour et un ton décalé. (FRANCEINFO / RADIOFRANCE)

Un journal "qui a la pêche" pour des seniors qui l'ont aussi. C'est l'ambition de Femme Actuelle Senior, dont le changement de nom il y a un an souhaite donner un coup de neuf à la formule. "On a fait ce magazine à leur image, on l'a voulu pétillant, gai, explique Anne Gillet, rédactrice en chef du journal, "on a fait un canard pour ces femmes qui ont envie maintenant de se faire plaisir et qui ne veulent penser qu'à elles".

Un ton décalé

Le mensuel n'évite pas certains sujets en vogue, mais assume un ton plus "décalé" en ouvrant ses pages à d'autres thématiques, comme "les nouvelles formes de colocation entre différentes générations ou entre seniors de la même génération [...] mais qui ne veulent pas aller en maison de retraite, ou ces couples qui ont osé prendre leur retraite à l'étranger". "On essaie vraiment d'être dans la vie d'aujourd'hui", conclut Anne Gillet.

Pour revoir l'interview en intégralité :