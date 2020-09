Félix Moati, comédien : "J’ai toujours été fasciné par l’espionnage"

Félix Moati, comédien dans la série "No man’s land" sur Arte, invité de franceinfo le 23 septembre 2020 (FRANCEINFO / RADIO FRANCE)

C’est l’histoire d’Antoine, un trentenaire parisien, qui croit reconnaître sa sœur dans une vidéo sur les combattantes kurdes en Syrie. Or, Anna (Mélanie Thierry) est censée être morte dans un attentat au Caire, en Egypte. Le jeune homme part donc à sa recherche et se retrouve en Syrie, face aux jihadistes de Daech.

Il y a du suspense, de la guerre, du drame, de l’espionnage. "Ça se passe en 2014. On ne sait rien de Daech à ce moment-là. On ne pense pas que ces gens vont s’approprier un territoire et martyriser les populations locales", raconte Félix Moati, admiratif du "courage fou" de son personnage d’aller dans une zone aussi dangereuse. "Personnellement, je n’aurais jamais mis les pieds en Syrie". Le tournage, qui a duré quatre mois, s’est déroulé au Maroc, avec des acteurs internationaux :"C’est ma première série et j’en suis très fier". La saison 2 est en écriture.