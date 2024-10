Fabrice de retour sur Melody TV : "Le public me manque"

Fabrice s'étonne encore qu'on se souvienne de lui. "Je suis extrêmement surpris à chaque fois parce que je pensais que six mois après mon départ, on m'aurait oublié", confesse l'éternel présentateur de "La classe", l'émission sur FR3 puis France 3 diffusée à 20h de 1987 à 1994. "Je m'aperçois que non, avec plaisir, reconnaissance et émotion. C'est émouvant, oui, et c'est surprenant".

À la radio, on le connaît surtout pour la fameuse Valise RTL, mais son émission préférée d'entre toutes, restera "La classe". "Je découvrais des talents qui me faisaient rire et j'adore rire", dit-il. C'est dans cette émission que des grands humoristes comme Jean-Marie Bigard, Pierre Palmade ou encore Élie Kakou ont fait leurs premiers pas.

La nostalgie d'une époque

On le retrouve, vendredi 11 octobre sur Melody TV, la télévision privée musicale consacrée à la variété française et internationale des années 1960 à 1990, invité exceptionnel de Jean-Pierre Pasqualini dans le 28e numéro de Hors Série. L'occasion pour le public nostalgique de replonger dans les archives de l’ancien animateur. "C'est le public qui me manque parce que je m'adressais à lui tous les jours", reconnaît-il.

Fabrice a présenté, en 40 ans de carrière, des programmes emblématiques, avant de prendre sa retraite à 60 ans en 2000. "Le premier jour de ma carrière, rappelle l'animateur, je savais qu'il y aurait un dernier jour et je me suis dit : ce dernier jour, je préférerais le choisir moi-même. Et c'est ce que j'ai réussi à faire".