"Envoyé Spécial" filme pour la première fois les audiences de "la chambre des innocents"

Ils ne sont plus des suspects, ni des accusés mais des innocentés. Chaque année en France, environ 500 personnes demandent réparation à la justice car elles ont été placées en détention à tort. Fait plutôt rare, le magazine "Envoyé Spécial" a pu poser ses caméras dans la "chambre des innocents" qui n'a pas été filmée depuis sa mise en place en 2000 (loi sur la présomption d'innocence). "Sans le reporter Mathieu Delahousse, qui a fait un livre sur cette chambre des réparations, on aurait eu beaucoup plus de difficultés à obtenir l'autorisation" confie Xavier Beneroso, rédacteur en chef de TV Presse.

500 dossiers par an

"Des magistrats sont censés fixer un barême sur le prix de l'innocence, c'est presque philosophique. On vous donne de l'argent pour tenter de réparer ce qui parfois n'est pas réparable" explique Xavier Beneroso. Choc psychologique, perte d'emploi, séparation amoureuse, soucis de santé, la Commission nationale de réparation des détentions doit tout prendre en compte. Pour ce qui est de l'indemnisation, la moyenne nationale est fixée à 75 euros par journée passée en prison.

"Le prix de l'innocence", diffusé dans "Envoyé spécial" sur France 2 jeudi 7 mars 2019