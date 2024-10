"Édouard Philippe redoutait la trahison" : comment l’ancien Premier ministre a participé à l’adaptation de son livre en série

Le thriller politique "Dans l’ombre" décrit le bouillonnement d’une campagne présidentielle. Créée par Pierre Schoeller, réalisateur du film "L’Exercice de l’État" avec Michel Blanc, la fiction en six épisodes est déjà en ligne sur France.tv et sera diffusée à partir de mercredi à 21 heures sur France 2.

L'une des séries les plus attendues de cette fin d'année est signée France Télévisions et est une adaptation du roman Dans l'ombre, un thriller politique écrit par l'ancien Premier ministre Édouard Philippe et Gilles Boyer. Le créateur de la série n'est autre que le réalisateur du film L’Exercice de l’État, avec Olivier Gourmet et Michel Blanc, un film qui a remporté un grand succès en 2012 et un César à l'acteur aujourd'hui défunt.

"Je ne voulais pas faire une suite de L’Exercice de l’État, tout en ayant l'expérience de ce film, de ces situations, de ces personnages", confie Pierre Schoeller, conscient que son expérience rassurait la production. "Comment filmer le pouvoir, comment équilibrer la fiction et le politique", ce qui intéresse le réalisateur est que "c'est forcément une fenêtre sur le monde contemporain". L'ancien Premier ministre Édouard Philippe l'a accompagné au long de l'écriture. Il redoutait "la trahison", mais sa casquette principale a été celle de "conseiller", qui permettait "d'avoir des réunions de travail avec une figure politique importante" et "d'avoir son avis sur plein de choses, ce qui était tout à fait intéressant".

"La fabrication du pouvoir politique"

À l'inverse, ce que l'ancien Premier ministre a découvert et constaté, "c'est le travail long, d'élaboration, ce temps d'écriture qui n'est pas du tout le même que celui du langage politique", raconte Pierre Schoeller. Un travail qui s'est notamment attaché à décrire des histoires de trahison mais aussi "des scènes un peu longues développées autour des négociations", précise le créateur. "Comment se passent des négociations ? Je crois que le point de vue principal est sur la fabrication du pouvoir politique et de la conquête du pouvoir. Et le thriller vient éclairer tout ça."

Avec Melvil Poupaud, Karin Viard et Swan Arlaud, la série Dans l'ombre est déjà en ligne sur France.tv, les six épisodes seront diffusés à partir de mercredi à 21h sur France 2.